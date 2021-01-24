Красота в тени простоя. Как отрасль справляется с запретом на работу?

Между тем специалисты индустрии красоты, соблюдающие ограничения, надеются возобновить работу как можно скорее, соблюдая все правила безопасности.

"Раковины на расстоянии двух метров. Когда-то здесь было пять рабочих мест, из которых сохранились только два", - парикмахер и креативный директор SIA House of Hair Кристап Слактерс-Звейсалниекс показывает самый большой зал реорганизованного салона.

Кристап доверяет решениям правительства и не обслуживает клиентов. Он использовал это время для создания приложения для дистанционного обучения парикмахеров и вспомнил о своей страсти к рисованию портретов углем.

Однако, если простой будет продолжаться, не удастся сохранить бизнес, в развитие которого ранее были вложены средства. "Что ж, теперь обещают те 500 евро, с которыми якобы можно было прожить тот месяц. Но для растущего предприятия, к сожалению, два или три месяца могут быть фатальными. Один-два месяца мы можем выжить с 500 евро, но если так будет продолжаться, к сожалению, успешные предприниматели тоже обанкротятся", - заключил он.

До начала этого года минимальная поддержка не составляла и 500 евро. В ноябре и декабре средний размер пособия, выплачиваемого на одного бенефициара в сфере красоты, не превышал 300 евро. Кроме того, его получили всего около 1500 косметологов, тогда как, по оценке Минфина, таких около девяти тысяч.

Представители отрасли пришли к выводу, что часть из них не могла соответствовать формальным критериям, часть не видела в этом смысла после пережитого весной отказа или требования вернуть сумму. Расчет также не выглядел справедливым.

Косметолог Сабине Улберте, глава Латвийской ассоциации специалистов по красоте, в ноябре получила 293 евро в качестве плательщика патента, из которых необходимо вычесть уплаченную за этот месяц патентную пошлину в размере 100 евро.

Данные Службы государственных доходов (СГД), подготовленные по запросу De Facto, показывают, что к концу первой недели января полтора миллиона евро были выплачены в виде пособий и субсидий в сфере красоты. В ноябре средний размер пособий колебался от 245 евро (самозанятые) до 293 (плательщики патентов), в декабре - от 195 евро (самозанятые) до 228 (плательщики патентов), а за январь - около 450 евро (самозанятые и плательщики патентов).

После опасений, высказанных отраслевыми ассоциациями, правительство внесло поправки в порядок предоставления помощи, не только увеличив ее размер, но и сократив бюрократизм. Однако это только краткосрочное решение.

"Эта поддержка помогает прокормить детей и получить деньги, необходимые для жизни, но она не решает вопрос содержания помещений, аренды, материалов", - сказала Улберте.

Объясняя низкие суммы поддержки, в том числе в сфере косметологии, СГД указывает на то, что более высокие пособия не причитались, потому что они рассчитываются в соответствии с решением правительства в основном путем привязки к социальным взносам, которые до сих пор у многих были низкими.