Вс, 24.01.2021
Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке. Юлия Навальная из автозака
Юлия Навальная из автозака
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Красота в тени простоя. Как отрасль справляется с запретом на работу?

ФОТО: Pixabay

Хоть правительство обещает 7 февраля пересмотреть ограничения по Covid-19, основываясь на критериях заболеваемости, вполне возможно, что даже тогда мы не вернемся к нашей прежней жизни. Программа Латвийского телевидения (LTV) De Facto сообщает, что в индустрии красоты, где царит полный простой, работники испытывают все большее давление со стороны клиентов с целью оказания услуг. С другой стороны - до сих пор не полная государственная поддержка и неизвестность, когда можно будет официально возобновить работу. Отрасль не скрывает - часть ее работает "в тени".

Между тем специалисты индустрии красоты, соблюдающие ограничения, надеются возобновить работу как можно скорее, соблюдая все правила безопасности.

"Раковины на расстоянии двух метров. Когда-то здесь было пять рабочих мест, из которых сохранились только два", - парикмахер и креативный директор SIA House of Hair Кристап Слактерс-Звейсалниекс показывает самый большой зал реорганизованного салона.

Кристап доверяет решениям правительства и не обслуживает клиентов. Он использовал это время для создания приложения для дистанционного обучения парикмахеров и вспомнил о своей страсти к рисованию портретов углем.

Однако, если простой будет продолжаться, не удастся сохранить бизнес, в развитие которого ранее были вложены средства. "Что ж, теперь обещают те 500 евро, с которыми якобы можно было прожить тот месяц. Но для растущего предприятия, к сожалению, два или три месяца могут быть фатальными. Один-два месяца мы можем выжить с 500 евро, но если так будет продолжаться, к сожалению, успешные предприниматели тоже обанкротятся", - заключил он.

До начала этого года минимальная поддержка не составляла и 500 евро. В ноябре и декабре средний размер пособия, выплачиваемого на одного бенефициара в сфере красоты, не превышал 300 евро. Кроме того, его получили всего около 1500 косметологов, тогда как, по оценке Минфина, таких около девяти тысяч.

Представители отрасли пришли к выводу, что часть из них не могла соответствовать формальным критериям, часть не видела в этом смысла после пережитого весной отказа или требования вернуть сумму. Расчет также не выглядел справедливым.

Косметолог Сабине Улберте, глава Латвийской ассоциации специалистов по красоте, в ноябре получила 293 евро в качестве плательщика патента, из которых необходимо вычесть уплаченную за этот месяц патентную пошлину в размере 100 евро.

Данные Службы государственных доходов (СГД), подготовленные по запросу De Facto, показывают, что к концу первой недели января полтора миллиона евро были выплачены в виде пособий и субсидий в сфере красоты. В ноябре средний размер пособий колебался от 245 евро (самозанятые) до 293 (плательщики патентов), в декабре - от 195 евро (самозанятые) до 228 (плательщики патентов), а за январь - около 450 евро (самозанятые и плательщики патентов).

После опасений, высказанных отраслевыми ассоциациями, правительство внесло поправки в порядок предоставления помощи, не только увеличив ее размер, но и сократив бюрократизм. Однако это только краткосрочное решение.

"Эта поддержка помогает прокормить детей и получить деньги, необходимые для жизни, но она не решает вопрос содержания помещений, аренды, материалов", - сказала Улберте.

Объясняя низкие суммы поддержки, в том числе в сфере косметологии, СГД указывает на то, что более высокие пособия не причитались, потому что они рассчитываются в соответствии с решением правительства в основном путем привязки к социальным взносам, которые до сих пор у многих были низкими.

"А теперь повышение [минимального пособия] с 330 до 500 евро увеличит выплачиваемые суммы. И это основная причина [небольшого пособия], что предыдущий декларированный доход был небольшим", - сказала генеральный директор CГД Иева Яунземе.

Министр финансов Янис Рейрс заявил: "Мы не можем никому полностью компенсировать все. То же самое с предпринимателями - мы не можем компенсировать прибыль. Мы компенсируем, чтобы они могли сохранить свой бизнес, чтобы, когда снимут ограничения и возобновится бизнес, они смогли работать, получать прибыль. Ни одной из стран не удалось компенсировать все".

Восстановление деятельности - вторая болезненная проблема для отрасли. Пока неясно, каковы будут правила возобновления работы. Ренате Рейнсоне, президент Латвийской ассоциации косметологов, признает, что со стороны правительства нет никаких обещаний или четких критериев для открытия.

"Даже в переговорах, когда мы беседовали, никто не называет такие даты, они не упоминают никакие критерии. Жизнь в условиях длительной неопределенности - вот что доводит меня до отчаяния", - сказала она.

Ассоциации, которые старались вывести отрасль из тени, насколько это возможно, опасаются увеличения неофициальной доли. "Есть давление с другой стороны. Клиенты сами звонят, ищут. И если им нужны эти услуги, они все равно будут пытаться их где-то получить", - заключила Рейнсоне.

Тот факт, что интерес клиентов растет, подтверждают и другие, и подобные поисковые запросы становятся все более заметными и в социальных сетях.

Правительство не дает поставщикам услуг надежды на возобновление работы до тех пор, пока заболеваемость Covid-19 существенно не снизится. Однако Министерство экономики признает риск неформальных услуг и то, что он может сохраняться даже после снятия ограничений.

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