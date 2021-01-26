Известно, когда Латвия может получить первые вакцины AstraZeneca

AstraZeneca объявила о задержках поставок вакцины в ЕС из-за сокращения объемов производства, однако, как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, в феврале в рамках трех отдельных поставок планируется получить 72 874 дозы вакцины этого производителя.

В отношении остальных поставок и их объемов в оставшиеся три квартала 2021 года конкретной информации нет, но переговоры продолжаются.

В настоящее время единственная подтвержденная и ближайшая поставка вакцины против Covid-19 в Латвию произойдет 31 января. Это будут 2400 доз вакцины Moderna.

Следующая, но еще не подтвержденная поставка вакцин запланирована на неделе с 8 февраля, когда Латвия планирует получить 4800 доз вакцины Moderna. В свою очередь 17 февраля планируется получить 20 738 доз вакцины AstraZeneca.

На неделе с 22 февраля в Латвию могут быть доставлены еще 15 600 доз вакцины Moderna, а в конце февраля планируется получить 38 697 доз вакцины AstraZeneca.

В настоящее время все поставки вакцин, кроме запланированной на 31 января поставки Moderna, не утверждены.

Как отмечается в презентации, Европейская комиссия продолжает работать, чтобы добиться более крупных поставок AstraZeneca в ЕС, поэтому в графике поставок вакцины возможны изменения.