Сколько предпринимателей ждут возвращения своих работников в офисы после снятия ограничений?

17% предприятий считают, что лишь небольшая часть сотрудников вернется в офисы, а 18% уверены, что сотрудники, работающие сейчас удаленно, в офисы не вернутся. 16% респондентов не дали конкретного ответа на вопрос.

"Данные исследования и наши наблюдения показывают, что офисы по-прежнему будут важны для предпринимателей, но их значение и внешний вид изменятся. Для многих сотрудников репрезентативная и социальная функция в офисе будет более важна, чем расположение рабочего стола. В той или иной мере удаленная работа останется, и нам придется приспосабливаться к ней", - комментирует результаты опроса председатель правления Latio Эдгар Шинс.

В целом в Латвии на начало 2020 года 61% сотрудников работали в офисах. В марте, с началом первого чрезвычайного положения, большая часть этих сотрудников перешла на удаленную работу, и только 41% считали офис своим основным рабочим местом. Во время второго чрезвычайного положения удаленно работают меньше людей - в офисах работают 45% сотрудников.

"У удаленной работы есть свои ограничения - большая часть документооборота по-прежнему бумажная, не хватает цифровых навыков, и люди просто не привыкли к таким изменениям, чтобы полноценно работать удаленно", - сказал Язеп Бикше, руководитель по сделкам с коммерческой недвижимостью Latio.

По его мнению, достижения предприятий, вероятно, будут и дальше в значительной степени зависеть от личного взаимодействия сотрудников, их способности сотрудничать и совместно работать.

Данные опроса показывают, что во время первого чрезвычайного положения в компаниях с иностранным капиталом 73% сотрудников работали удаленно, а во время второго чрезвычайного положения - только 45%. В свою очередь, в компаниях с местным капиталом весной удаленно работали 37% работников, осенью - только треть.

На вопрос, почему предприятия до сих пор сохраняют свои офисные помещения, 71% опрошенных ответили, что это связано с характером работы. 64% респондентов заявили, что офис - это место встречи с клиентами и деловыми партнерами, 56% - что это место, где доступны различные устройства для совместного использования. 21% отметили отсутствие самодисциплины при работе из дома, отсутствие помещений для организации рабочего места дома у работника.

"Скорее всего, для большинства офисных работников, работающих сейчас удаленно, основная причина возвращения на работу заключается в том, что дома просто нет подходящих условий, чтобы все члены семьи могли не только выполнять свои рабочие обязанности, но и качественно учиться на дому. Если в семье оба родителя работают и двое детей учатся дистанционно, должно быть большое жилое пространство, чтобы каждый мог изолироваться", - сказал Бикше.