Премьер: правительство планирует пересмотреть ограничения и "сделать их более осмысленными"

В пресс-конференции приняли участие:

президент Латвии Эгил Левитс;

премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Видео: Пресс-конференция

Кариньш заявил, что правительство могло бы ослабить ограничения, введенные в связи с распространением Covid-19.

Он отметил, что распространение инфекции замедлилось, но ограничения могут быть пересмотрены и ослаблены только в конце февраля.

Премьер сказал, что правительство планирует пересмотреть ограничения и "сделать их более осмысленными". 28

Правительство будет искать способы изменить ограничения, сделать "режим покупок товаров более осмысленным", но мы "не можем позволить себе собираться", поскольку Covid-19 продолжает распространяться в обществе.

Уже сообщалось, что сейчас нельзя говорить о значительном ослаблении ограничений, введенных в связи с распространением Covid-19 после 7 февраля, признался журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник, 26 января, на пресс-конференции после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.

В связи с ограничением распространения Covid-19 в Латвии до 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации, во время которого введен ряд ограничений.

Кариньш признал, что ситуация после 7 февраля еще будет обсуждаться, однако о смягчении ограничений говорить рано.

"Если мы сможем объединиться, чтобы снизить заболеваемость, то прогнозы показывают, что в конце февраля или начале марта мы сможем достичь цифры, при которой можно будет подумать об облегчении ограничений", - пояснил Кариньш, добавив, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет думать об облегчении ограничений после 7 февраля.