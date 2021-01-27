Премьер: правительство планирует пересмотреть ограничения и "сделать их более осмысленными"

В пресс-конференции приняли участие:
- президент Латвии Эгил Левитс;
- премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш заявил, что правительство могло бы ослабить ограничения, введенные в связи с распространением Covid-19.
Он отметил, что распространение инфекции замедлилось, но ограничения могут быть пересмотрены и ослаблены только в конце февраля.
Премьер сказал, что правительство планирует пересмотреть ограничения и "сделать их более осмысленными".
Правительство будет искать способы изменить ограничения, сделать "режим покупок товаров более осмысленным", но мы "не можем позволить себе собираться", поскольку Covid-19 продолжает распространяться в обществе.
Уже сообщалось, что сейчас нельзя говорить о значительном ослаблении ограничений, введенных в связи с распространением Covid-19 после 7 февраля, признался журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник, 26 января, на пресс-конференции после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.
В связи с ограничением распространения Covid-19 в Латвии до 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации, во время которого введен ряд ограничений.
Кариньш признал, что ситуация после 7 февраля еще будет обсуждаться, однако о смягчении ограничений говорить рано.
"Если мы сможем объединиться, чтобы снизить заболеваемость, то прогнозы показывают, что в конце февраля или начале марта мы сможем достичь цифры, при которой можно будет подумать об облегчении ограничений", - пояснил Кариньш, добавив, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет думать об облегчении ограничений после 7 февраля.
По словам премьер-министра, Латвия находится на правильном пути в борьбе с Covid-19, но его еще предстоит пройти. "То, что мы делаем сейчас - это правильное направление, потому что показатели заболеваемости не увеличиваются, а уменьшаются", - подчеркнул Кариньш.