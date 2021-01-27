Предприниматель Осиновский рассказал о планах относительно приобретенных активов Dzintars

На вопрос, почему он решил купить активы неплатежеспособного производителя косметики Dzintars и создать предприятие H.A. Brieger, дав продукции Dzintars новую жизнь, Осиновский ответил, что бренд Dzintars имеет 170-летнюю историю и широко известен.

"Когда появилась возможность купить эти активы, я увидел в этом реальный вызов и возможность. Деньги как главный источник мотивации для меня уже в прошлом, сейчас для меня важно сделать что-то такое, чем я могу гордиться. И это прекрасная возможность", - сказал Осиновский.

Он пояснил, что хочет сделать H.A. Brieger всемирно известным брендом и конкурировать, например, с L'Oreal.

"Хотелось бы, чтобы в Европе H.A. Brieger стал номером один. Таким образом я хочу сделать более известной и Латвию. На упаковках, которые появятся в магазинах уже в марте, будет латвийский флаг, и я хочу экспортировать продукцию с латвийским флагом в США, Китай и на другие рынки. Это главная цель, которую будет реализовывать команда H.A. Brieger. Как акционер я, конечно, не буду участвовать в операционной деятельности, задача акционера - обеспечивать ресурсы", - сказал Осиновский.

Он сообщил, что в компанию уже вложено более 6 млн евро, а в этом году планируется еще свыше 10 млн евро инвестиций.

Это будут и собственные средства Осиновского, и взятый в Luminor кредит.

На вопрос, может ли продолжающийся судебный процесс между администратором неплатежеспособности "Dzintars" и бывшим главой предприятия Ильей Герчиковым по поводу товарных знаков, которые Герчиков перерегистрировал на себя, повлиять на планы Осиновского, он ответил, что приобрел все товарные знаки у администратора.

"Я знаю, что идет судебное разбирательство с участием Герчикова, но мы не будем в него углубляться, потому что не являемся одной из сторон в этом конфликте. Мы приобрели все активы Dzintars, включая все товарные знаки", - подчеркнул Осиновский.

Продукция Dzintars насчитывает около 1200 наименований. "H.A. Brieger начнет примерно с 150 продуктов Dzintars, а затем объем планируется постепенно увеличивать. Позже будет создан новый бренд H.A. Brieger класса люкс.

Осиновский сообщил, что первым рынком сбыта будут страны Балтии, и в марте продукция Dzintars уже появится во всех трех странах.

"Затем с брендом Dzintars мы сначала пойдем в те страны, где он известен. Это элементарно проще - здесь нет никакой высшей математики. Параллельно мы будем осваивать новые рынки, что, конечно, труднее ", - сказал Осиновский.

На вопрос, работают ли в новой компании сотрудники прежнего предприятия Dzintars, Осиновский ответил, что примерно половина работников - это старая команда, а вторая - новая.

"К нам пришли специалисты из Stenders, Grindeks и других производственных компаний. Они даже пришли на более низкую зарплату, потому что им интересна эта задача, интересна работа. Человек живет один раз и в этой жизни хочет сделать что-то интересное ", - сказал Осиновский.