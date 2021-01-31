Исследование: убытки авиации создают до 43% общего падения ВВП Латвии в 2020 году

Председатель правления Oxford Research Baltics Айвар Тимофеев отмечает: "Авиационная отрасль в Латвии и Европе оказывает существенное влияние на экономику и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Ограничения на путешествия влекут очень тяжелые последствия для народного хозяйства, устранение которых потребует значительного времени. Это, в свою очередь, создает необходимость регулярно оценивать целесообразность и соразмерность действующих ограничений".

Член правления Латвийской ассоциации авиации Артур Кокарс: "Наши наблюдения показывают, что самые сознательные пассажиры, которым необходимо отправиться в поездку, выбирают полеты. В настоящее время авиация - самый безопасный из доступных видов перевозок не только в международном сообщении, но часто и по сравнению с местными междугородними перевозками. При введении ограничений на полеты пассажиры подвергаются большему риску заразиться вирусом, так как вынуждены отправляться в поездки по суше или использовать полеты с пересадкой, больше времени проводя за границей".