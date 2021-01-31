Магазины находят, как продать запрещенные товары очно. Министерство обещает действовать

Однако это не значит, что на следующей неделе можно будет открывать магазины - вероятно, придется подождать, пока заболеваемость не уменьшится хотя бы на половину.

Передача De Facto сообщает, что в предложенном правительству проекте постановлений Министерство экономики предусматривает, что в магазинах должно быть не менее 25 квадратных метров площади на одного посетителя. Небольшие магазины смогут принимать лишь по одному человеку.

В более крупных магазинах, включая торговые центры, необходимо будет установить системы отслеживания посетителей и назначить одно ответственное лицо, которое сможет сообщать, как рассчитывается количество людей, разрешенных в точке продажи, и сколько посетителей в ней в данный момент.

Новое постановление предусматривает, что 25 квадратных метров будут высчитывать от общей площади торгового зала. Авторы проекта считают, что такие расчеты будут лучше понятны и отслеживаемы, чем если пытаться исключить из расчета полки и другое занимаемое пространство магазина.

Эти планы согласованы с полицией. Например, в торговых центрах должен быть один ответственный человек, который может сказать, сколько людей находится там в данный момент. На вопрос, кто возьмет на себя ответственность, если после открытия магазинов заболеваемость снова возрастет, один из лоббистов открытия, глава LTRK Эндзиньш, отвечает: "Прежде всего, на наш взгляд, эта система действительно контролируема. Эта система имеет соответствующие штрафы. И мы считаем, что такой подход должен быть достаточно эффективным".

Чтобы гарантировать, что нарушение правил не приносит пользы, проект предлагает также наказание в виде закрытия магазина на срок до семи дней. 5

Творческие решения сейчас

Тем временем передача De Facto изучила, что и в настоящее время некоторые магазины пытаются продать товар очно, используя различные методы.

Во вторник в середине дня в одном из крупнейших строительных магазинов Depo на улице Краста машин на парковке - предостаточно. В магазине уточнили, что на тот момент их было 164, а в самом магазине - около 162 человек. Depo установил лимит посетителей в конкретном магазине - 262 человека, что значительно меньше предписанных ограничений (1300). Иногда на улице образуются даже небольшие очереди в ожидании тележек, потому что без них вход никому не разрешен. Но за чем стоят эти люди, если большинство товаров для дома и строительства можно купить только удаленно?

Есть одно исключение - юридическим лицам доступен весь ассортимент товаров. 5

"Действующий Приказ Кабинета министров №655 распространяется на розничную торговлю, которая в настоящее время отделена от оптовой продажи в наших магазинах", - объясняет менеджер по связям с общественностью DEPO DIY Ltd. Силва Розенбаха-Атвара.

Все, что нужно, это карточка клиента на имя юридического лица, на которой во время оплаты печатается название компании и реквизиты в чеке.