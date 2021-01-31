Вс, 31.01.2021
Если человек искренне верит в то, во что верит, разубедить его невозможно, да и бессмысленно это делать. Елена Розинько, врач-резидент Ида-Вируской центральной больницы
Елена Розинько, врач-резидент Ида-Вируской центральной больницы
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Магазины находят, как продать запрещенные товары очно. Министерство обещает действовать

DEPO на улице Краста. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

​Понимая, что жизнь с Covid-19 может затянуться, в настоящее время готовятся предложения как об открытии розничных магазинов, так и о предоставлении косметических услуг, но так, чтобы они не создавали дополнительных рисков распространения заболевания. Правительство может ознакомиться с проектом постановлений по вопросам торговли, представленным Министерством экономики, на следующей неделе.

Однако это не значит, что на следующей неделе можно будет открывать магазины - вероятно, придется подождать, пока заболеваемость не уменьшится хотя бы на половину.

Передача De Facto сообщает, что в предложенном правительству проекте постановлений Министерство экономики предусматривает, что в магазинах должно быть не менее 25 квадратных метров площади на одного посетителя. Небольшие магазины смогут принимать лишь по одному человеку.

В более крупных магазинах, включая торговые центры, необходимо будет установить системы отслеживания посетителей и назначить одно ответственное  лицо, которое сможет сообщать, как рассчитывается количество людей, разрешенных в точке продажи, и сколько посетителей в ней в данный момент.

Новое постановление предусматривает, что 25 квадратных метров будут высчитывать от общей площади торгового зала. Авторы проекта считают, что такие расчеты будут лучше понятны и отслеживаемы, чем если пытаться исключить из расчета полки и другое занимаемое пространство магазина.

Эти планы согласованы с полицией. Например, в торговых центрах должен быть один ответственный человек, который может сказать, сколько людей находится там в данный момент. На вопрос, кто возьмет на себя ответственность, если после открытия магазинов заболеваемость снова возрастет, один из лоббистов открытия, глава LTRK Эндзиньш, отвечает: "Прежде всего, на наш взгляд, эта система действительно контролируема. Эта система имеет соответствующие штрафы. И мы считаем, что такой подход должен быть достаточно эффективным".

Чтобы гарантировать, что нарушение правил не приносит пользы, проект предлагает также наказание в виде закрытия магазина на срок до семи дней.

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Творческие решения сейчас 

Тем временем передача De Facto изучила, что и в настоящее время некоторые магазины пытаются продать товар очно, используя различные методы.

Во вторник в середине дня в одном из крупнейших строительных магазинов Depo на улице Краста машин на парковке - предостаточно. В магазине уточнили, что на тот момент их было 164, а в самом магазине - около 162 человек. Depo установил лимит посетителей в конкретном магазине - 262 человека, что значительно меньше предписанных ограничений (1300). Иногда на улице образуются даже небольшие очереди в ожидании тележек, потому что без них вход никому не разрешен. Но за чем стоят эти люди, если большинство товаров для дома и строительства можно купить только удаленно?

Есть одно исключение - юридическим лицам доступен весь ассортимент товаров.

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"Действующий Приказ Кабинета министров №655 распространяется на розничную торговлю, которая в настоящее время отделена от оптовой продажи в наших магазинах", - объясняет менеджер по связям с общественностью DEPO DIY Ltd. Силва Розенбаха-Атвара.

Все, что нужно, это карточка клиента на имя юридического лица, на которой во время оплаты печатается название компании и реквизиты в чеке. 

Программа De Facto провела небольшой эксперимент - нашла в интернете реквизиты компании Possessor, принадлежащей Минэкономики, и, используя их, заполнила анкету для получения карты клиента. Продавец только спросил, сколько таких карт потребуется, но принадлежность компании доказывать не нужно было.

Чуть позже, предъявив карту в кассе, журналист De Facto купил коврик.

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"У DEPO всегда была такая процедура выдачи и регистрации карт клиентов, и с 2005 года ничего не менялось", - говорит представитель торговой сети. После вступления запрета в силу количество юридических клиентов магазина увеличилось на 12 процентов. После введения розничных ограничений оборот Depo упал более чем на 50 процентов.

Первоначально списки товаров создавались таким образом, чтобы часть магазинов, торгующая как продуктами питания, так и другими товарами, не занимала более выгодное положение на рынке по сравнению с другими. Однако никто не рассматривал, действительно ли это работает и сохраняется ли баланс конкуренции.

Контроль над другими ограничениями лежит на плечах полиции. Чаще всего обнаруживаются нарушения при неиспользовании масок в магазинах. С 9 ноября из-за этого начато 900 дел. 

Обобщая опыт людей, совершающих покупки в разных магазинах, программа de facto пришла к выводу, что наиболее креативные решения используют в местах, где одновременно находятся разрешенные и запрещенные группы товаров.

Например, когда человек берет товар, запрещенный в магазине, его направляют в место, предназначенное для доставки товаров, купленных онлайн.

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В другом месте продавец просит отправить текстовое сообщение на номер, указанный на кассе. Или позвонить по телефону. В других местах даже этого не требуется. Полиция возбудила несколько дел против таких нарушений, но их немного.

Между тем некоторые магазины закрылись полностью. Например, все 64 магазина закрыл продавец подержанной одежды SIA R.D.A. Они не рискнули начинать дистанционные продажи.

Учитывая, что государство постоянно меняет условия поддержки, на этот раз по предложениям Банка Латвии и LDDK сложилась довольно абсурдная ситуация - предприниматели, которые не смогли до 15 января подать заявку на получение субсидии за ноябрь и декабрь, больше не могут сделать этого. А поддержка на январь пока недоступна, так как для новых условий нужно дождаться одобрения Европейской комиссии. Когда это произойдет, неизвестно.

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