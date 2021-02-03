Ср, 3.02.2021
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Алексей Навальный
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В январе Tallink не перевез между Ригой и Стокгольмом ни одного пассажира

Паром Tallink ФОТО: Zane Bitere / LETA

Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в январе этого года по маршруту Рига - Стокгольм не перевез ни одного пассажира, в то время как за соответствующий месяц прошлого года по маршруту было перевезено 43 532 пассажира, свидетельствует отчет компании для Таллиннской фондовой биржи.

По сравнению с январем 2020 года в январе 2021 года количество перевезенных пассажиров уменьшилось и на всех остальных маршрутах Tallink. Общее число пассажиров, перевезенных паромами компании в прошлом месяце, составило 121 116 человек, что на 80,4% меньше, чем год назад.

По сравнению с январем 2020 года количество пассажиров, перевезенных на паромных рейсах между Эстонией и Финляндией, уменьшилось на 71,6% - до 93 279 человек. Между Финляндией и Швецией Tallink в январе перевез 24 568 пассажиров, что на 86,5% меньше, чем в январе 2020 года, а количество перевезенных между Эстонией и Швецией пассажиров в январе сократилось на 94,8% - до 3269 человек.

Объем грузов, перевезенных Tallink в январе, по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 8,4% - до 27 283 грузовых единиц, а количество перевезенных легковых автомобилей уменьшилось на 48,7% - до 37 453 единиц.

Причиной резкого сокращения перевезенных пассажиров стала пандемия Covid-19.

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