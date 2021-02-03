"Мы с Навальным в разных ситуациях" - интервью Светланы Тихановской программе HARDtalk

Об этом она рассказала в интервью ведущему программы Би-би-си HARDtalk Стивену Сакуру. Также она сравнила себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным и рассказала, почему согласилась покинуть страну после президентских выборов в августе.

На прошедших в августе прошлого года президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции после того, как другие кандидаты оказались или в тюрьме, или в изгнании.

По итогам выборов Александр Лукашенко, бессменно правящий страной более 26 лет, вновь провозгласил себя победителем. По данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% голосов, однако этим цифрам в стране мало кто верит.

Достоверных рейтингов кандидатов не было, но, по данным некоторых организаций, пытавшихся вести наблюдение за подсчетом голосов, абсолютное большинство избирателей проголосовали за Тихановскую. Выборы проходили со множественными нарушениями и не были признаны международным сообществом.

Через пару дней после выборов Тихановской пришлось покинуть страну, и сейчас она находится в Литве. За месяцы вынужденного изгнания она записала несколько обращений к белорусам, выступила в ООН и ПАСЕ, а также встретилась с несколькими лидерами европейских государств, включая Ангелу Меркель.

На вопрос Сакура о том, не было ли с ее стороны наивным полагать, что режим Лукашенко проведет честные выборы и позволит ей победить, Тихановская признала, что проявила наивность. "Белорусы знали, что выборы будут фальсифицированы. Люди были к этому готовы. Но их сознание поменялось, и они знали, что готовы бороться за эти выборы, за свои голоса", - сказала она.

Ведущий попросил собеседницу рассказать о том, что случилось 10 августа - на следующий день после выборов, когда, как сказал Сакур, Тихановская была полностью уверена в перевесе голосов в свою пользу.

"Вы пошли в белорусский избирком, чтобы потребовать честности при подсчете голосов. Я знаю, что там вы столкнулись с реальностью и вам сказали, что, если вы продолжите свою кампанию, будут серьезные последствия. Вы не говорили конкретно, что вам сказали. Можете рассказать сейчас?" - сказал Сакур.

Тихановская ответила, что не может рассказать всех подробностей, но отметила, что ее поставили перед выбором - либо отправиться в тюрьму, либо отправиться в Литву к детям, которых она отправила туда заранее, чтобы обеспечить их безопасность.

"В тот момент я сделала свой выбор. Я знала, что не сдамся и даже в изгнании буду продолжать бороться и буду поддерживать Беларусь и народ в их борьбе. Меня вынудили покинуть страну", - отметила она.

Светлана Тихановская BBC