Пт, 5.02.2021
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Алексей Навальный
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Витенбергс: открыть все магазины сейчас невозможно

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Если в ближайшие недели эпидемиологическая ситуация улучшится, может быть предложено возобновить работу всех магазинов в соответствии с концепцией безопасной торговли, но пока это невозможно, заявил журналистам в пятницу министр экономики Янис Витенбергс.

Он признал, что ситуация, когда некоторым магазинам с 8 февраля будет разрешено торговать очно всеми товарами, а другие останутся закрытыми, не удовлетворяет Министерство экономики и отрасль торговли.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы все торговцы возобновили работу по этой концепции, но, если смотреть на данные о заболеваемости, это слишком большой риск",

- сказал Витенбергс, призвав людей ответственно относиться к изменениям в правилах торговли.

Как сообщалось, в пятницу правительство постановило с 8 февраля снять ограничения в магазинах продовольственных и гигиенических товаров, разрешив им торговать всем ассортиментом.

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