Не хватает частных домов, сделок с землей стало больше. Что происходит на рынке недвижимости?

Прошлый год охарактеризован очень высоким спросом на земли под частную застройку, квартиры и частные дома во всех регионах Латвии. В прошлом году количество сделок с землей под застройку увеличилось на 14%, а сделок с квартирами – на 13%.

Количество предложений также уменьшилось, что существенно повлияло на рыночную ситуацию в целом, сохранив цены на прежнем уровне.

Хотя деловая активность на рынке жилья снизилась весной из-за ограничений, вызванных пандемией, сделки очень активно заключались летом и в последующие месяцы.

"2020 год мы обязательно запомним. Угрожающе пессимистические прогнозы, сделанные в начале года, пока не сбылись, но будущее остается неопределенным. Под влиянием прошлогодних тенденций, мы увидели большой интерес к жилью за пределами Риги, к сожалению, девелоперы не видят возможности получения прибыли за пределами расстояния в 15 км от столицы. Да, есть исключения, но они не формируют рынок. Если бы внезапно состоялся чемпионат стран Балтийского моря по моноцентрическому развитию, мы бы одержали победу с огромным преимуществом", - говорит председатель правления Latio Эдгар Шинс.

Руководитель отдела продажи жилья Latio Эвия Дзените добавляет: "На рынке жилья Латвии прошедший год можно разделить на несколько этапов. Весной, когда была объявлена ​​первая чрезвычайная ситуация, чувствовалась осторожность покупателей и продавцов. Обе стороны ожидали значительного падения цен, но этого не произошло, и уже в начале лета активность на рынке стала приближаться к уровню прошлого года. Для 2020 года было типичным, когда при покупке дома, квартира в Риге не продавалась для выплаты первого взноса банку, а сдавалась в аренду для использования дохода для погашения кредита, что повлияло на количество предложений в Риге. Такими были почти 70% сделок Latio с квартирами в центре Риги. Это в целом значительно сократило количество предложений, что также повлияло на общую статистику транзакций. В прошлом году, мы все чаще видели, что покупатели очень скрупулезно оценивают соотношение цена-качество и уровень отделки.

Покупатели все чаще выбирают квартиры в новых проектах, поэтому их популярность продолжает расти, а доля рынка серийных квартир снижается, что связано с повышением покупательной способности и желанием улучшить качество и условия жизни".

Новые проекты конкурируют с серийными квартирами

Количество сделок с квартирами вместе с объявлением первой в стране ЧС резко снизилось (в апреле – на 48% по сравнению с 2019 годом). В третьем квартале 2020 года, количество транзакций было всего на 2% меньше, чем год назад. Сравнивая данные за первые 11 месяцев, количество сделок с квартирами в Латвии в 2020 году снизилось на 13%.

Если возможности покупателей позволяли, предпочтение отдавалось квартирам в новых проектах. В 2020 году, количество сделок с квартирами в новостройках Риги на первичном рынке было на 8% больше, чем годом ранее, а количество сделок со стандартными и довоенными квартирами без ремонта снизилось. Количество сделок с новыми квартирами на вторичном рынке также немного снизилось, но, скорее, сказалось отсутствие предложений. 49% сделок с новыми проектами пришлось на строящиеся новостройки, 18% – на реновированные довоенные дома.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке новостроек в микрорайонах Риги колебалась от 1 580 до 1 900 EUR / м2, сохраняя тенденцию роста.

Покупатели чаще всего выбирают квартиры с полной внутренней отделкой, сантехникой и встроенной кухонной техникой. Покупатель стал намного образованнее и оценивает показатели энергоэффективности проекта, используемые материалы – не только при строительстве, но и в отделке квартиры. В выигрыше, безусловно, остаются те застройщики, которые могут предложить качество по цене, соответствующей потребностям заказчика.

Хотя интерес к квартирам в новых проектах растет, потребительский спрос в Риге и её окрестностях может быть удовлетворен только частично. Таких проектов в регионах по-прежнему не хватает, поскольку стоимость новых проектов все еще слишком высока для платежеспособности населения регионов.

В сегменте эксклюзивных квартир, по-прежнему, наиболее активно интересуются недвижимостью нерезиденты, однако на сделки влияет ограничение передвижения, вызванное вирусом. Интерес есть, но все еще ожидается, когда прекратятся ограничения на очную оценку.

По-прежнему не хватает качественных квартир для сдачи в аренду

Цены на аренду жилья в Риге в 2020 году в целом были стабильными, и значительного падения цен из-за вирусной пандемии не наблюдалось. Квартиры для краткосрочной аренды, которые использовались в системах AirBnb и Booking.com, потеряли своих клиентов из-за пандемии, но изменили свою деятельность и вышли на рынок с дополнительным предложением по долгосрочной аренде. Это ненадолго "раскачало" рынок и немного опустило цены вниз – в пределах 5-10%. Однако, вскоре рынок вернулся в норму, поскольку по-прежнему ощущается нехватка качественного арендного жилья по привлекательным ценам.

Самыми популярными районами для сдачи жилья в аренду за пределами центра Риги неизменно являются Пурвциемс, Кенгарагс, Плявниеки, Агенскалнс, Иманта, Зиепниеккалнс.

Предложения по долгосрочной аренде квартир в новом проекте варьируются от 340 евро в месяц за двухкомнатную квартиру в Кенгарагсе до 640 евро в месяц в центре города.

Что касается аренды квартир в крупнейших городах Латвии – качественные предложения с рекламных порталов исчезают в течение нескольких дней, сохраняя высокий спрос.

На рынке также не хватает частных домов

Если сравнивать количество сделок с частными домами в январе-ноябре 2020 года с соответствующим периодом год назад, количество сделок практически не изменилось (+ 0,5%), а общая сумма сделок увеличилась на 10%. 70% сделок в этом секторе в прошлом году приходилось на небольшие дома, построенные до 1999 года.

В Риге и окрестностях покупателей интересовали одноэтажные дома стоимостью до 120 000 евро с земельным участком не менее 1 000 м2, но таких предложений пока нет. Покупателей меньше интересуют парные и рядные дома, а также очень большие и дорогие объекты недвижимости.

Самыми активными покупателями домов являются молодые семьи – люди в возрасте около 30 лет – достаточно платежеспособный слой.

С началом пандемии, интерес к загородной недвижимости за пределами Риги усилился. Однако, мечта латыша о хуторе в красивом, живописном месте осталась несбыточной, потому что спрос есть только на недвижимость с хорошим транспортным доступом и коммуникациями. Нет интереса и к более дешевой, отремонтированной и улучшенной сельской собственности, потому что эти расходы должны покрываться за счет собственных ресурсов (не финансируются банками).

Хотя спрос на дома растет по всей Латвии, покупательная способность людей не всегда соответствует спросу. Об этом также свидетельствует стремительный рост интереса к домам с правом выкупа. В то время как спрос растет, продавцы обеспокоены отсутствием регулирования таких сделок, а также составлением договора. Эксперты отрасли не рекомендуют этот вид транзакции, поскольку он небезопасен для покупателя.

Растет количество сделок с землей

Из-за высокого спроса на частные дома и недостаточного предложения увеличивается количество сделок с землей под частную застройку. В прошлом году количество сделок за первые 11 месяцев года увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост наблюдается в Курземе (+ 37%), В неактивной части рижского района (+ 22%), а также в Земгале (+ 17%). В активной части рижского районa, наибольшее увеличение количества сделок наблюдалось в Марупской волости (+ 25%).