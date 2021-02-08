Совет по конкуренции бьет тревогу: ограничения могут иметь долгосрочные последствия

"Кризис, вызванный пандемией Covid-19 в мире и в Латвии, стал значительным потрясением для предпринимательской среды", - завили в СК, выразив обеспокоенность по поводу ограничений, которые могут иметь долгосрочные последствия для конкуренции.

Как заявила Латвийская ассоциация торговцев, кризис из-за Covid-19 и ограничения значительно изменили торговлю в Латвии, наиболее сильно затронув мелких местных торговцев и их магазины, точки общепита, а также торговцев непродовольственными товарами (одежда, обувь, товары для досуга).

"Банкротство этих участников рынка значительно снизит конкуренцию, что существенно повлияет на покупательские привычки потребителей", - считает СК.

В отличие от мелких торговцев, ведущие розничные сети в Латвии имеют гораздо больше возможностей для того, чтобы приспособиться к ограничениям, а также найти решения для их преодоления.

"Например, ведущие сети по продаже товаров повседневного спроса смогли относительно быстро расширить продажи в интернете, а также инвестировать ресурсы в доставку клиентам. Ограниченные финансовые возможности малых и средних предприятий в переориентации на онлайн-торговлю укрепят позиции крупных сетей, что повлияет на развитие рынка в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении СК.

СК также указал, что банкротство мелких участников и их уход с рынка могут привести к потере латвийской экономикой предприятий, которые потенциально могут стать важными и эффективными участниками рынка.

Неравноправная конкуренция также существует в отношении аренды. Льготы получают те, кто арендует помещения у государственного или муниципального учреждения, а арендаторам, снимающим помещения у частных владельцев, льготы недоступны.