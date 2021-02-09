Рейрс: ежемесячная поддержка конкретных групп населения целесообразнее, чем разовое пособие

"Думаю, что более целесообразно найти возможность ежемесячной поддержки конкретных групп, нуждающихся в помощи, а не выделять разовую поддержку в размере 500 евро этой категории", - сказал министр.

Он отметил, что кризис из-за Covid-19 обозначил существенный разрыв между доходами физических лиц. По данным Службы госдоходов, за год зарплаты 90% жителей выросли или не изменились, а 10% - уменьшились.

"Так называемые вертолетные деньги - это единовременное пособие, как говорится, берите и успокойтесь. Я думаю, что правильнее найти группы, нуждающиеся в помощи", - сказал Рейрс. Это, например, могло бы быть ежемесячное пособие родителям, получающим пособие по простою.

Как сообщалось, коалиция на заседании в понедельник, 8 февраля, не смогла прийти к общему мнению по предложению Национального объединения выплатить жителям с детьми единовременное пособие в размере 500 евро на ребенка для смягчения последствий ограничений из-за Covid-19.