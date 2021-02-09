В Латвии стали меньше покупать новые легковые авто

В том числе продажи новых легковых пассажирских автомобилей в январе снизились на 33,4% - до 989 единиц, а продажи новых легковых коммерческих автомобилей - на 16,3%, до 144 единиц.

Из проданных новых легковых автомобилей 16% составляли машины марки Toyota, по 13,2% - Volкswagen и Škoda, 11% - Peugeot, а доля других автомобильных компаний составила менее 5%.

Самый резкий спад в прошлом месяце по сравнению с январем прошлого года был у Fiat и Land Rover, продажи которых упали на 87% и 83% соответственно. Продажи новых автомобилей Renault также упали на 49%, Peugeot - на 40%, Toyota - на 31%, Nissan - на 29% и Volkswagen - на 27%.

В Автомобильной ассоциации агентству LЕТА пояснили, что это сокращение вызвано ограничениями на очные продажи в связи с пандемией Covid-19.