Вт, 9.02.2021
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Эдгар Шинс, председатель правления Latio
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В Латвии стали меньше покупать новые легковые авто

Автомобиль Toyota. Иллюстративное фото. ФОТО: David Zalubowski / AP

В январе этого года в Латвии продано 1133 новых легковых автомобиля, что на 31,6% меньше, чем в январе 2020 года, сообщает Автомобильная ассоциация.

В том числе продажи новых легковых пассажирских автомобилей в январе снизились на 33,4% - до 989 единиц, а продажи новых легковых коммерческих автомобилей - на 16,3%, до 144 единиц.

Из проданных новых легковых автомобилей 16% составляли машины марки Toyota, по 13,2% - Volкswagen и Škoda, 11% - Peugeot, а доля других автомобильных компаний составила менее 5%.

Самый резкий спад в прошлом месяце по сравнению с январем прошлого года был у Fiat и Land Rover, продажи которых упали на 87% и 83% соответственно. Продажи новых автомобилей Renault также упали на 49%, Peugeot - на 40%, Toyota - на 31%, Nissan - на 29% и Volkswagen - на 27%.

В Автомобильной ассоциации агентству LЕТА пояснили, что это сокращение  вызвано ограничениями на очные продажи в связи с пандемией Covid-19.

В прошлом году в Латвии было продано 15 642 новых легковых автомобиля.

 

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