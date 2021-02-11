Биткойн потребляет больше энергии, чем Аргентина

Добыча криптовалюты, или так называемый майнинг, а также переводы потребляют значительное количество энергии. Оба процесса используют особенно сложные компьютерные вычисления для обеспечения сетевой безопасности.

Кембриджские исследователи говорят, что для поддержания и приобретения криптовалюты ежегодно требуется около 121,36 тераватт-часов (ТВт-ч) энергии, и количество потребляемой энергии вряд ли уменьшится, если курс валюты не упадет. Это все еще маловероятный сценарий.

После объявления компании электромобилей Tesla о том, что она инвестирует 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту, Биткойн на этой неделе побил новый рекорд, превзойдя отметку в 47 тысяч долларов.

Критики говорят, что решение Tesla подрывает имидж компании, как не наносящей ущерба окружающей среде.

Растущая ценность криптовалюты дает дополнительный стимул для биткойн-майнеров подключать все больше и больше устройств к сети, увеличивая общее потребление энергии, говорит Мишель Раух, исследователь из Кембриджского центра альтернативных финансов, который разработал онлайн-инструмент, который позволяет генерировать эти подсчеты.