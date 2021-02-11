Внедрение депозитной системы откладывается

На собрании присутствовали представили Государственной службы окружающей среды (VVD) и DIO.

Представитель VVD Кристине Клявениеце сообщила, что на собрании рассматривался обновленный план внедрения депозитной системы, а также обсуждалась работа, проделанная в январе этого года.

Кроме того, были проанализированы риски, связанные с поданным Nulles depozīts иском, включающим требование отменить принятое VVD решение и признать заключенный между VVD и DIO договор недействительным. Предприятие Nulles depozīts оспаривает процедуру выбора оператора депозитной системы в целом.

На собрании представители VVD выразили твердую убежденность в необоснованности приведенных в иске Nulles depozīts доводов. Клявениеце подчеркнула, что в законе была определена конкретная специфическая процедура для выбора оператора депозитной системы, и она была соблюдена.

В соответствии с просьбой суда, VVD призвал DIO сейчас не брать на себя новых обязательств, которые могут иметь долгосрочные финансовые последствия, однако продолжать работу над организационными процессами для внедрения депозитной системы, включая закупку тароматов. В DIO отметили, что это означает как минимум один месяц потерянного времени.