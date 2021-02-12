ВИДЕО ⟩ Назойливая бабочка не помешала Наоми Осаке выиграть 17-й матч подряд

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился победой японки со счётом 6:3, 6:2. 23-летняя Осака сделала восемь эйсов и четыре брейка, ошибившись при подаче пять раз. 26-летняя Онс Жабер пять раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 1:0 в пользу японки.

Поединок теннисисток запомнился очень милым моментом в шестом гейме второго сета. Во время подачи японки один из зрителей крикнул: "Наоми, у тебя бабочка на ноге". Осака попыталась отпустить её за пределы корта, но бабочка села теннисистке на лицо.

#AusOpen



Butterflies on the court and Naomi Osaka shows how it is done.



Video: Australian Open pic.twitter.com/SDTcmyrBX1 — The Field (@thefield_in) February 12, 2021

Отметим, что для Осаки эта победа стала десятой подряд на турнирах "Большого шлема". Также для Осаки это 17-я подряд победа в целом. В 1/8 финала Australian Open японка сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой.