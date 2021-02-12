Пт, 12.02.2021
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  • Назойливая бабочка не помешала Наоми Осаке выиграть 17-й матч подряд
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ВИДЕО ⟩ Назойливая бабочка не помешала Наоми Осаке выиграть 17-й матч подряд

Наоми Осака ФОТО: AFP/SCANPIX

Третья ракетка мира Наоми Осака в третьем круге Открытого чемпионата Австралии одолела представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую 30-е место мирового рейтинга.

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился победой японки со счётом 6:3, 6:2. 23-летняя Осака сделала восемь эйсов и четыре брейка, ошибившись при подаче пять раз. 26-летняя Онс Жабер пять раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 1:0 в пользу японки.

Поединок теннисисток запомнился очень милым моментом в шестом гейме второго сета. Во время подачи японки один из зрителей крикнул: "Наоми, у тебя бабочка на ноге". Осака попыталась отпустить её за пределы корта, но бабочка села теннисистке на лицо.

Отметим, что для Осаки эта победа стала десятой подряд на турнирах "Большого шлема". Также для Осаки это 17-я подряд победа в целом. В 1/8 финала Australian Open японка сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой.

Australian Open-2021 пройдёт в Мельбурне до 21 февраля. Призовой фонд турнира составит 54,5 миллиона долларов.

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