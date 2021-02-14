Передача: Суд приговорил бывших владельцев Parex к выплате 124 млн евро в пользу государства

Parex banka был вторым по величине кредитным учреждением в Латвии. 60% всех вложенных в банк денег были из России и других постсоветских стран. Перед глобальным финансовым кризисом, летом 2008 года, из Parex начали утекать деньги, и FKTK указала, что рискованных кредитов выдается слишком много.

Владельцы Parex попросили Министерство финансов вложить в банк 300 миллионов латов. Министерство ответило, что в Госкассе таких денег нет. Спустя две недели акционеры Parex обратились в правительство и попросили спасти банк.

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич предупредил, что банкротство Parex удорожит финансовый сектор Латвии. Правительство Ивара Годманиса решило перенять 51% акций и вложить в банк 200 миллионов. 10 ноября министр финансов Атис Слактерис, президент Hipotēku banka Инесис Фейферис и Валерий Каргин заключили договор о вкладе. Это спасло банк и позволило продолжить хозяйничать в нем Каргину и Красовицкому.

После подписания договора деньги из банка стали утекать еще быстрее. Однако Parex не остановил выплату средств и выдачу кредитов. Когда наконец 1 декабря это было сделано, из банка утекло более полумиллиарда латов. 11

В результате давления международных заемщиков банкиры Parex потеряли должности, однако было уже поздно. Всего государство вложило в Parex 1,7 миллиарда евро. Часть вернуть удалось, но невозвращенными остались 654 миллиона евро.

Агентство приватизации хотело снизить потери государства, взыскав деньги с бывших акционеров Parex. До этого в пользу государства оно вернуло 4,5 миллиона евро.

Спор решался в 20 гражданских процессах. В двух в конце января было зачитано решение второй инстанции. В Рижском окружном суде государство пыталось взыскать с банкиров 81 миллион евро, так как, будучи в руководстве Parex, они заключали невыгодные для банка сделки с родственниками и друзьями. Суд решил дело в пользу Каргина и Красовицкого.

В свою очередь, суд Латгальского предместья по делу о нанесенных государству потерях приговорил акционеров к выплате 124 миллионов евро. Это на данный момент крупнейшая победа государства в споре с обоими акционерами. 11

По словам представителя Валерия Каргина, присяжного адвоката Олава Церса, по данному решению определенно поступит кассационная жалоба в Верховный суд.

Впрочем, если и суд следующей инстанции посчитает, что Каргин и Красовицкий должны компенсировать потери, это еще не означает, что государство что-то получит. Гарантировано будет лишь получение недвижимости стоимостью в несколько миллионов в Юрмале и Риге. Их банкиры отдали как залог в договоре с правительством 12 лет назад.

В случае поражения Каргин собирается обратиться в Европейский суд по правам человека и в Суд ЕС, так как "длительные судопроизводства приравниваются к преследованию. В свою очередь, невыплата оставшихся в Parex banka вкладов банкиров и членов их семей является хищением".