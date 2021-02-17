Ср, 17.02.2021
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В Риге в результате пожара в многоквартирном доме погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Christian.dk, Shutterstock.

Вчера из пожаров были спасены девять человек, а один человек в пожаре погиб, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

В 18.11 поступил вызов в Веремскую волость Резекненского края, где на производственном объекте взорвался один из двух бункеров для сбора пыли. На объекте сработала система противопожарной защиты. До приезда VUGD из соседнего здания эвакуировались 40 человек, пострадавших в результате происшествия нет.

В 17.27 поступил вызов в Риге, где в квартире пятиэтажного дома на площади 5 кв. м горели вещи. В результате пожара погиб один человек, из здания были эвакуированы три человека, один из которых пострадал и передан медикам.

В 15.48 возник еще один пожар в многоквартирном доме в Риге, где на площади 3 кв. м горели вещи. Из задымленной квартиры пожарные спасли одного человека.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 45 вызовов - 14 на пожары, 24 на спасательные операции, а семь вызовов оказались ложными.

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