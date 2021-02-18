Сейм утвердил поправки: до конца марта латвийцы получат по 500 евро за ребенка
Сейм принял поправки, согласно которым семьи за каждого ребенка получат единоразовое пособие в 500 евро.
Сейм принял поправки, согласно которым семьи за каждого ребенка получат единоразовое пособие в 500 евро.
По подсчетам Министерства благосостояния, средства получат родители 364097 детей - на это потребуется 182 млн евро из средств на непредвиденные расходы.
500 евро будут выплачены за каждого ребенка лицам, у которых в период с 1 марта 2021 года до окончания режима чрезвычайной ситуации есть право на:
Пособие будет выплачено и за детей, родившихся во время режима ЧС - до 6 апреля.
Пособие выплатит Государственное агентство социального страхования - автоматически, без заявления. С выплаты не будут взиматься налоги, сборы, их не вычтут в счет долга. Сумму также не учтут при предоставлении статуса нуждающихся или малообеспеченных.
Пособие будет выплачено до конца марта.