Сейм утвердил поправки: до конца марта латвийцы получат по 500 евро за ребенка

По подсчетам Министерства благосостояния, средства получат родители 364097 детей - на это потребуется 182 млн евро из средств на непредвиденные расходы.

500 евро будут выплачены за каждого ребенка лицам, у которых в период с 1 марта 2021 года до окончания режима чрезвычайной ситуации есть право на:

пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года;

семейное государственное пособие (именно его получает абсолютное большинство родителей);

доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью;

пособие по беременности и родам в связи с рождением ребенка, если ребенок родился до окончания режима ЧС.

Пособие будет выплачено и за детей, родившихся во время режима ЧС - до 6 апреля.

Пособие выплатит Государственное агентство социального страхования - автоматически, без заявления. С выплаты не будут взиматься налоги, сборы, их не вычтут в счет долга. Сумму также не учтут при предоставлении статуса нуждающихся или малообеспеченных.