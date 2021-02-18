Чт, 18.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Сейм утвердил поправки: до конца марта латвийцы получат по 500 евро за ребенка

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сейм принял поправки, согласно которым семьи за каждого ребенка получат единоразовое пособие в 500 евро.

По подсчетам Министерства благосостояния, средства получат родители 364097 детей - на это потребуется 182 млн евро из средств на непредвиденные расходы.

500 евро будут выплачены за каждого ребенка лицам, у которых в период с 1 марта 2021 года до окончания режима чрезвычайной ситуации есть право на:

  • пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года;
  • семейное государственное пособие (именно его получает абсолютное большинство родителей);
  • доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью;
  • пособие по беременности и родам в связи с рождением ребенка, если ребенок родился до окончания режима ЧС.

Пособие будет выплачено и за детей, родившихся во время режима ЧС - до 6 апреля.

Пособие выплатит Государственное агентство социального страхования - автоматически, без заявления. С выплаты не будут взиматься налоги, сборы, их не вычтут в счет долга. Сумму также не учтут при предоставлении статуса нуждающихся или малообеспеченных.

Пособие будет выплачено до конца марта.

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