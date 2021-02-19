Читали, что жители Латвии смогут принять участие в отборе астронавтов? На самом деле с этой новостью всё встало на свои места - нас просто всё это время готовили к полету в космос! Посудите сами - тренировали выносливость и морозостойкость в очередях на улицах, жили в одних трусах и носках по полгода.

А катаясь с бомжами в автобусах, научились задерживать дыхание так, что в открытый космос можем без ваших этих скафандров выходить. Мы вот думаем, что желающих будет очень много.

"Улететь из Латвии? Я согласен! - Это будет опасный полёт... - Я СОГЛАСЕН! - Но это билет в один конец... - Ох, прекратите уговаривать!".

Кстати, о финансовом благополучии. Слышали, что на этой неделе в Латвии начал действовать термин "энергетическая бедность"? Теперь все те, кто не может позволить себе оплатить услуги энергообеспечения, попадают под звание энергетических бедняков.

Вас тоже смущает, что в Латвии бедность уже начали делить на категории? А дальше что? Е-талоновая нищета? Газовый дефицит? Интернетовая нагота? Для последнего даже целые сайты есть!

А вот в Японии из-за трудной ситуации с ковидом появилась должность миниcтpa по одиночеству. Мм, и, судя по всему, он будет... один? Ох уж эти утренние совещания с самим собой и одиночный тимбилдинг! Кстати, у этого человека просто обязана быть горячая линия, где управленец томным голосом будет спрашивать: "Вам холодно и одиноко? Некого обнять? Ваш васаби совсем засох?.. Мои коленочки всегда к вашим услугам".

Ну и ждем, когда в Латвии откроют похожую инстанцию... хотя, что там одиночество, нам уже нужен целый Комитет Печали или Aдмиpaлтeйcтвo Отчаяния.

Забавная новость пришла из мира спорта - на чемпионате мира в Италии эстонский горнолыжник зацепился за ограду и потерял лыжи. В итоге финишировал он на большой скорости и… на пятой точке. Вот говорила ему мама, что всё у него через жо... ягодицы! Ну, что поделать, наверное, ошибся человек со смазкой - лыжи ехали плохо, зато пахли клубникой. Надеемся, что он не ободрал свой противень по самые сухарики. В итоге результат аннулировали, зато зрители были в восторге. Говорят, той же ночью весь спортивный кампус был разбужен досадным криком: "О, нет!". Это был тот самый эстонский лыжник, который наконец понял, что потерял лыжи.

Ну а мы, отдел маркетинга и вселенского разочарования Balticom, очень расстроились, когда прочитали, какие требования и проверки ждут космонавтов! Например, опыт работы от 3 лет. А работа доставщиком Barbora считается? Образование в сфере информатики, математики, химии и прочих ужасов. Короче, могли бы написать просто "гуманитариев просьба не беспокоить". Про вес, рост и физические данные вообще молчим... разве что по размеру ноги и диаметру подмышки попадаем. В общем, раз не удастся попасть в космос, подадим заявочку в Комитет Печали. На собеседовании споем "Знаешь ли тыыыы, вдоль ночных дорооог", и нас точно возьмут!

А какую печальную песню знаете вы?