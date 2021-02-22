Пн, 22.02.2021
Оппозиция в Беларуси потеряла улицы Светлан Тихановская
Светлан Тихановская
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Судебные исполнители могут забрать пособие на ребенка в 500 евро. Как быть?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В следующем месяце многие семьи получат по 500 евро на каждого ребенка. Для этого не нужно подавать заявку или регистрироваться - деньги будут автоматически перечислены на счет. Однако, чтобы защитить эти средства от взыскания на покрытие долгов, придется написать заявление, пишет LETA со ссылкой на Nra.lv.

Лучше сделать это немедленно, и безопаснее снять деньги со счета сразу после перечисления.

Единовременное пособие по Covid-19 в размере 500 евро будет выплачено 364 097 детям, в том числе тем, которые еще родятся до окончания действия режима чрезвычайной ситуации 6 апреля.

Для того, чтобы эти деньги достигли своей цели, в закон о борьбе с распространением инфекции Covid-19 включен пункт, который, по крайней мере теоретически, защищает пособие от использования для взыскания долгов.

В действительности же судебные исполнители могут забрать эти деньги, если не получат заявление должника.

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Причина здесь в том, что судебные исполнители не видят, откуда поступили деньги на счет должника - пособие ли это, зарплата, премия или другой доход, который может быть удержан для выплаты долга.

Как пояснила старший эксперт Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Дайга Филипсоне, в тех случаях, когда ожидается, что пособие будет перечислено на банковский счет, коллекторов следует проинформировать, отправив заявление заказным письмом или в электронном виде, если есть электронная подпись. 

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