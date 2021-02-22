Судебные исполнители могут забрать пособие на ребенка в 500 евро. Как быть?

Лучше сделать это немедленно, и безопаснее снять деньги со счета сразу после перечисления.

Единовременное пособие по Covid-19 в размере 500 евро будет выплачено 364 097 детям, в том числе тем, которые еще родятся до окончания действия режима чрезвычайной ситуации 6 апреля.

Для того, чтобы эти деньги достигли своей цели, в закон о борьбе с распространением инфекции Covid-19 включен пункт, который, по крайней мере теоретически, защищает пособие от использования для взыскания долгов.

В действительности же судебные исполнители могут забрать эти деньги, если не получат заявление должника. 28

Причина здесь в том, что судебные исполнители не видят, откуда поступили деньги на счет должника - пособие ли это, зарплата, премия или другой доход, который может быть удержан для выплаты долга.