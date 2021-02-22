«Olainfarm» реконструирует холодильную станцию для более экологичного производства

«Более экологичному настоящему» - с таким слоганом компания «Olainfarm» открыла обновленную холодильную станция и ее инженерную систему, что поможет сократить выбросы парниковых газов. В модернизацию холодильной станции и распределительной инфраструктуры было инвестировано более 2,7 миллиона евро, включая софинансирование из Фонда Кохезии в размере 700 тысяч евро.
В январе компания прошла очередной контрольный аудит в области экологического менеджмента для получения сертификата стандарта системы экологического менеджмента ISO 14001. Таким образом, в соответствии со своей стратегией «Вперед 2020-2025» компания способствует эффективному использованию энергоресурсов и заботится о снижении воздействия своей хозяйственной деятельности на окружающую среду. Реализация этого проекта обеспечит вклад «Olainfarm» в программы зеленой экономики и климатической нейтральности, прогнозируемую экономию в размере 1486,563 МВтч в год и сокращение выбросов парниковых газов CO2 на 235,645 тонн в год.
«Как ответственное предприятие «Olainfarm» непрерывно контролирует воздействие своей деятельности на окружающую среду. Эффективное управление энергопотреблением и современные технологии - один из способов повышения энергоэффективности компании. Это помогает рационально использовать энергоресурсы в производственном процессе, снижать их потребление на единицу продукции, повышать конкурентоспособность компании и снижать выбросы парниковых газов. Устойчивое развитие компании - основа нашей стратегии «Вперед». Это означает заботу о людях и окружающей среде, что сегодня как никогда актуально. В качестве доказательства того, что мы на правильном пути, мы успешно прошли очередной контрольный аудит для получения сертификата системы экологического менеджмента. Спасибо коллегам и партнерам», - говорит Йерун Вейтес, председатель правления АО «Olainfarm».
Реконструкция холодильной станции и ее инженерных систем проводилась в течение 18 месяцев, реализация проекта началась во втором квартале 2019 года, в рамках которого производственный цех, холодильная станция и внешние холодильные сети были реконструированы для повышения энергоэффективности и улучшения технического состояния. В конце 2020 года была проведена проверка работы холодильной станции, и в настоящее время она полностью введена в эксплуатацию. Энергия холода с температурой до минус 15°C используется в производстве химической продукции и активных фармацевтических веществ - для обеспечения технологических процессов.
Министр экономики Янис Витенбергс:
«Сегодня, как никогда, во всем мире говорят о борьбе с изменением климата и о движении к так называемой климатической нейтральности. Поэтому для компаний как никогда важно эффективно думать о реализации мер по повышению энергоэффективности и сокращении потребления необходимых ресурсов. Современные технологии открывают огромные возможности для повышения эффективности, продуктивности и конкурентоспособности, заботясь при этом о снижении воздействия своего бизнеса на окружающую среду. АО «Olainfarm» подает отличный пример заботы о достижении будущих целей в области энергетики и климата».
Директор департамента окружающей среды и энергоэффективности Центрального агентства финансов и договоров (CFLA)Дана Хейберга:
«Приятно, что Olainfarm, как одна из самых узнаваемых и успешных компаний в Латвии не только в фармацевтическом, но и в производственном секторе, подает пример, улучшая управление энергоресурсами в производственных процессах компании. Реализация этого проекта с успешным использованием софинансирования из фондов Европейского Союза позволит «Olainfarm» сократить выбросы углекислого газа в производственном процессе, что соответствует целям климатической политики как в Латвии, так и в Европейском Союзе в целом».
Об политике окружающей среды «Olainfarm»
Компания разработала экологическую и благоприятную для климата энергетическую политику. Политика окружающей среды АО «Olainfarm» основана на системе экологического менеджмента, разработанной в соответствии со стандартами требований “Системы экологического менеджмента” ISO 14001: 2015. С 1 ноября 2016 года в систему экологического менеджмента добавлен процесс непрерывной оценки энергопотребления в соответствии с Законом об энергоэффективности и правилам Кабинета министров от 26.07.2016. № 487 «Правила об энергоаудитах предприятий».