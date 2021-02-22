«Olainfarm» реконструирует холодильную станцию для более экологичного производства

В январе компания прошла очередной контрольный аудит в области экологического менеджмента для получения сертификата стандарта системы экологического менеджмента ISO 14001. Таким образом, в соответствии со своей стратегией «Вперед 2020-2025» компания способствует эффективному использованию энергоресурсов и заботится о снижении воздействия своей хозяйственной деятельности на окружающую среду. Реализация этого проекта обеспечит вклад «Olainfarm» в программы зеленой экономики и климатической нейтральности, прогнозируемую экономию в размере 1486,563 МВтч в год и сокращение выбросов парниковых газов CO 2 на 235,645 тонн в год.

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«Как ответственное предприятие «Olainfarm» непрерывно контролирует воздействие своей деятельности на окружающую среду. Эффективное управление энергопотреблением и современные технологии - один из способов повышения энергоэффективности компании. Это помогает рационально использовать энергоресурсы в производственном процессе, снижать их потребление на единицу продукции, повышать конкурентоспособность компании и снижать выбросы парниковых газов. Устойчивое развитие компании - основа нашей стратегии «Вперед». Это означает заботу о людях и окружающей среде, что сегодня как никогда актуально. В качестве доказательства того, что мы на правильном пути, мы успешно прошли очередной контрольный аудит для получения сертификата системы экологического менеджмента. Спасибо коллегам и партнерам», - говорит Йерун Вейтес, председатель правления АО «Olainfarm».

Реконструкция холодильной станции и ее инженерных систем проводилась в течение 18 месяцев, реализация проекта началась во втором квартале 2019 года, в рамках которого производственный цех, холодильная станция и внешние холодильные сети были реконструированы для повышения энергоэффективности и улучшения технического состояния. В конце 2020 года была проведена проверка работы холодильной станции, и в настоящее время она полностью введена в эксплуатацию. Энергия холода с температурой до минус 15°C используется в производстве химической продукции и активных фармацевтических веществ - для обеспечения технологических процессов.

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Министр экономики Янис Витенбергс:

«Сегодня, как никогда, во всем мире говорят о борьбе с изменением климата и о движении к так называемой климатической нейтральности. Поэтому для компаний как никогда важно эффективно думать о реализации мер по повышению энергоэффективности и сокращении потребления необходимых ресурсов. Современные технологии открывают огромные возможности для повышения эффективности, продуктивности и конкурентоспособности, заботясь при этом о снижении воздействия своего бизнеса на окружающую среду. АО «Olainfarm» подает отличный пример заботы о достижении будущих целей в области энергетики и климата».

Директор департамента окружающей среды и энергоэффективности Центрального агентства финансов и договоров (CFLA) Дана Хейберга:

«Приятно, что Olainfarm, как одна из самых узнаваемых и успешных компаний в Латвии не только в фармацевтическом, но и в производственном секторе, подает пример, улучшая управление энергоресурсами в производственных процессах компании. Реализация этого проекта с успешным использованием софинансирования из фондов Европейского Союза позволит «Olainfarm» сократить выбросы углекислого газа в производственном процессе, что соответствует целям климатической политики как в Латвии, так и в Европейском Союзе в целом».

Об политике окружающей среды «Olainfarm»