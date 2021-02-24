Все больше пенсионеров выбирают пожизненное пенсионное страхование

Накопления 2-го пенсионного уровня неуклонно растут

Достигнув установленного в стране пенсионного возраста, человек сегодня может получить накопленный во 2-м уровне капитал двумя способами - присоединить его к государственной пенсии, или накопленной в 1-м уровне сумме, либо приобрести пожизненное пенсионное страхование.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) сообщает, что в прошлом году более четверти новых пенсионеров, или 4792 человека, на свой накопленный во 2-м пенсионном уровне капитал приобрели полис пожизненного пенсионного страхования. Условием для такого выбора страховые общества установили минимальную сумму накопления 2-го уровня - 2000 евро.

Статистика показывает, что этот порог перешагивает все большее количество людей преклонного возраста.

По данным VSAA, средний пенсионный капитал, накопленный приобретателями полиса пожизненной пенсии, в 2020 году составил 6769 евро с явной тенденцией к росту: в 2019 году он составлял 6438 евро, а в 2018 году - 6391 евро.

Пенсия повышается

Пожизненное пенсионное страхование предоставляет два важнейших преимущества - гибкий, определяемый самим пенсионером график выплаты пенсии и возможность передачи накопленного капитала по наследству.

Приобретая в страховом обществе полис пожизненного пенсионного страхования, получатель сам определяет частоту получения пенсии - раз в месяц, квартал, полугодие или год. Наиболее популярна выплата раз в год, так как человек может сразу получить более крупную сумму, которую может потратить, например, на какую-то ценную покупку, показывает опыт Compensa Life.

Величина пожизненной пенсии зависит от накопленного во 2-уровне капитала и может сильно различаться - от нескольких сот до нескольких тысяч евро в год. Средняя сумма, выплаченная приобретателям полисов пожизненной пенсии, в 2020 году составила 613 евро и с каждым годом повышается - в 2019 году она составляла 593 евро, а в 2018 году - 596 евро, свидетельствуют данные VSAA.

Правила Кабинета министров определяют для страховщиков три разных периода выплаты капитала пожизненной пенсии. Соответственно, варьируются и выплачиваемые суммы. Чаще всего сениоры предпочитают получать пенсию раз в год, определяя первый период выплат продолжительностью пять лет (это минимальный срок первого этапа), для второго этапа выбирают одногодичный период, что значительно повышает выплачиваемую пенсию, а весь остаток получают на третьем этапе до конца жизни.

Процентное распределение выплачиваемых в указанные три этапа сумм владельцы полисов пожизненной пенсии также определяют индивидуально, в зависимости от накопленного во 2-м уровне фондируемой пенсии капитала. Государство регулирует первый этап выплат, позволяя в это время получить до 50% накопленного капитала. На втором этапе, как показывает практика, владельцы полисов стремятся получить максимум от накопленного (например, 49% капитала), оставляя на последний, третий, этап минимальную выплату.

После смерти можно оставить в наследство

Важным приобретением для владельца полиса пожизненной пенсии становится и то, что накопленный во 2-м уровне капитал он может передать по наследству. В договоре страхования указывается выгодоприобретатель, который после смерти пенсионера продолжит получать пожизненную пенсию до истечения гарантированного периода (максимально составляющего 20 лет). Опыт показывает, что большинство приобретателей полиса пожизненной пенсии ценят и используют эту возможность. Например, если пенсионер через 15 лет покидает этот мир, страховщик еще пять лет продолжает выплачивать пенсию указанному им наследнику.

Из услуг страхования жизни именно пожизненное пенсионное страхование в прошлом году пережило в Латвии сравнительно бурный рост. Так, в 2020 году объем премий Compensa Life по пожизненному пенсионному страхованию возрос на 60%, достигнув 55 миллионов евро, а в 2021 году ожидается рост премий на 40% - до 80 миллионов евро.