Чт, 25.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY
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  • Из-за пандемии латвийцы чаще стали посещать природные тропы. Теперь обсуждают введение за них платы
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Из-за пандемии латвийцы чаще стали посещать природные тропы. Теперь обсуждают введение за них платы

Иллюстративное фото ФОТО: TVNET

Во время пандемии количество посетителей природных троп увеличилось, и эти территории часто вытаптываются и загрязняются, поэтому VAS Latvijas valsts meži и Департамент охраны природы обсудили введение платы за вход на эти природные объекты, сообщает передача LTV Panorāma.

По мнению сторонников идеи, плата поможет защитить уникальное природное наследие и в то же время позволит людям наслаждаться и исследовать его экологическим способом.

Представитель VAS Latvijas valsts meži Вилмарс Катковскис пояснил, что у LVM есть два способа управления природными территориями - есть как платные объекты, так и почти 300 объектов, которые доступны бесплатно.

"Совершенно очевидно, что невозможно там поставить будку с кассой, но лично я считаю, что если я использую эту инфраструктуру, то плачу за нее я, а не общество в целом", - считает Катковскис.

В свою очередь, директор Департамента охраны природы Роланд Аузиньш пояснил, что плата может быть установлена ​​в отдельных местах, что позволило бы обеспечить более высокий уровень комфорта на этих объектах.

Ссылаясь на проведенное исследование, программа сообщила, что общественность была бы готова платить за посещение природных троп, если бы цена была разумной.

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