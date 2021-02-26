Количество госпитализированных с Covid-19 сократилось до 772 человек

В больницы в четверг помещены 62 пациента, выписаны 83, в том числе трое переведены в другие медицинские учреждения.

У 700 человек заболевание средней тяжести, 72 человека находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии Covid-19 из стационаров выписаны 8177 пациентов с этим диагнозом.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 725 новых случаев Covid-19, скончались восемь инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет.

В четверг сделано 12 715 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 983 человек, умер 1601 человек.