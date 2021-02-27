В Москве начались испытания вакцины "Спутник Лайт"

Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны.

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", - цитирует "Медуза" заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она также отметила, что в дальнейшем "Спутник Лайт" предполагается использовать в сочетании с вакциной "Спутник V".

По ее словам, "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". Предполагается, что эту вакцину смогут использовать те, кто уже переболел Covid-19 или нуждается в повторной вакцинации из-за снижения уровня антител.

Также "Спутником Лайт" предполагается прививать людей 18-30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ. Однако вакцинация "Спутник Лайт" не рекомендуется для аллергиков, тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания, а также беременных и кормящих женщин.