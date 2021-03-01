Ограничения обходятся латвийской экономике в 100 миллионов евро в месяц

В отчете, представленном на рассмотрение правительствe, Минэкономики собрало информацию об экономических тенденциях в 2020 году. В министерстве отмечают, что в 2020 году валовой внутренний продукт снизился на 3,6%, потребление домашних хозяйств снизилось на 10%, экспорт снизился на 2,7%, а импорт снизился на 3,3%. При этом объем инвестиций в прошлом году вырос на 0,2%.

В то же время Минэкономики пришло к выводу, что в 2020 году экономический спад замедлился за счет увеличения экспорта товаров. В прошлом году экспорт товаров вырос на 224 миллиона евро или 1,7%, достигнув 13,19 миллиарда евро. Напротив, экспорт услуг упал на 1,185 миллиарда, или 21,2%, до 4,4 миллиарда евро.

В отчете также указывается, что индекс экономических настроений стран Балтии немного улучшится в феврале 2021 года по сравнению с январем.

Оценивая будущие тенденции развития экономики Латвии, Минэкономики отмечает, что все еще существует неопределенность в отношении развития эпидемиологической ситуации и того, как это повлияет на рост не только в ближайшие месяцы, но и в среднесрочной перспективе. "Чем глубже экономический спад в начале 2021 года, тем больше времени потребуется экономике, чтобы вернуться к докризисному росту", - заключили в министерстве.

В отчете также говорится, что ограничения только в розничном секторе обходятся в 26 миллионов евро в месяц, в то время как в экономике в целом ограничения обходятся в 100 миллионов евро в месяц.

"Никто не знает, сколько придется жить с вирусом. Однако экономика и отрасли должны адаптироваться к работе в условиях Covid-19. Это не означает ослабление или снятие ограничений, но пересмотр и адаптация к существующим условиям", - сказали в Минэкономики.

Чтобы смягчить кризис, Минэкономики рекомендует оказывать поддержку конкурентоспособности экспортирующих отраслей для сохранения рыночных ниш в текущих условиях.