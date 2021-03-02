В Юрмале ослепленный солнцем водитель легковушки выехал прямо под грузовик

Водитель Ford на камеру говорить отказался, однако за кадром рассказал передаче Degpunktā, что авария произошла в результате нескольких неудачных совпадений. Наибольшую роль сыграло светящее солнце, которое его ослепило.

Водитель Ford допустил и ошибку по невнимательности - он выехал на главную дорогу прямо перед грузовиком Mercedes. Так как водитель к такому маневру готов не был, ему оставалось только резко надавить на тормоз. Этого было недостаточно и произошло столкновение.

"У меня не было возможности избежать аварии. Он пытался пересечь... Не видел, хоть машина и большая. Я не знаю, может произойти всякое. Я видел, что он ехал, думал, что он остановится. Я был уже у пешеходного перехода, когда он выехал прямо на столкновение", - рассказал водитель грузовика.

После удара Ford откинуло, а грузовик по инерции проехал еще несколько метров, "снеся" по дороге защитный барьер тротуара. Хорошо, что вблизи не было пешеходов, да и скорость движения не была превышена.