Cпад розничной торговли в Латвии в январе был больше, чем в среднем по ЕС, но рекордсмен - другой

Еще больший спад розничной торговли в январе 2021 года был в Словакии и Австрии (-16,8%), Словении (-13%) и Португалии (-10,9%), а в Нидерландах спад розничной торговли был равен латвийскому.

Рост объемов розничной торговли произошел в Польше (+1,3%), Румынии (+1,7%), Швеции (+2,2%), Финляндии (+3,8%), Бельгии (+4,2%) и Эстонии (+8%).

В среднем по ЕС в январе 2021 года по сравнению январем 2020 года спад розничной торговли составил 5,4%, по еврозоне - 6,4%. В свою очередь по сравнению с декабрем 2020 года в январе 2021 года оборот розничной торговли в ЕС сократился на 5,1%, а в еврозоне - на 5,9%.

Самый существенный спад в этот период зафиксирован в Австрии (-16,6%), Ирландии (-15,7%) и Словакии (-11,1%), с наибольший прирост - в Швеции (+3,5%), Болгарии (+1,8%) и Эстонии (+1,7%). В Латвии месячное снижение объема розничной торговли составило 5%, в Литве - 5,1%.