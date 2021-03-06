СФД: поддержка во время Covid-19 обоснована политически, а не экономически

Совет отмечает, что стремительно растет влияние планируемых и концептуально утвержденных правительством мер поддержки на бюджет 2021 года, и запланированные для поддержки 1,4 млрд евро уже превышают влияние мер поддержки на бюджет 2020 года, которое составляло 1,1 млрд евро.

По оценке Минфина, влияние мер поддержки на бюджет в этом году может достичь 1,7-2 млрд евро, что может увеличить уровень госдолга к концу года до 50,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), а дефицит бюджета - до 9,4% от ВВП.

"От слишком маленькой поддержки правительство склоняется к другой крайности - слишком большим расходам. Совет обеспокоен темпом прироста запланированных бюджетных расходов и их объемом, похоже, что поддержка становится все более обоснованной политически, а не экономически. Дальнейшее увеличение расходов несет в себе большой риск", - предупреждает СФД.

Совет отмечает, что государство рискует вызвать инфляцию и необоснованно увеличить уровень госдолга. Кризис из-за Covid-19 еще не закончился, и есть опасения, что будет с безработицей и платежеспособностью предприятий после окончания мер поддержки. "Поэтому тратить резервные возможности уже сейчас - неправильно", - предупреждает СФД.