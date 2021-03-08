Путь инноваций - Olainfarm будет укреплять и расширять команду исследований и разработок

Разработка и покупка новых препаратов

Если смотреть глобально, то инвестиции фармацевтической промышленности в исследования являются одними из крупнейших в экономике в целом. Привлекая финансирование из фондов Европейского союза, мы в определенной степени смогли модернизировать исследовательскую и производственную инфраструктуру.

В настоящее время в планах Olainfarm на начальной стадии находится более 50 продуктов. 26 из этих продуктов перешли уже в следующую фазу, когда изучаются решения и возможности их коммерциализации в рамках научно-исследовательских проектов. Среди них есть как активные фармацевтические вещества, так и готовые лекарственные формы. Основными терапевтическими направлениями Olainfarm являются сердечно-сосудистые заболевания, неврология, психиатрия и лечение заболеваний мочевыводящих путей.

“Стратегическим приоритетом на 2021 год и далее является укрепление исследований и разработок. Мы сосредоточены на двух основных направлениях: в первую очередь, на исследованиях и разработке новых продуктов в компании, а также на закупке уже разработанных продуктов для производства и коммерциализации. Во-вторых, это инвестиции в модернизацию и дигитализацию технологий и производственного оборудования, чтобы мы также могли поставлять продукцию партнерам. Для достижения будущих целей необходимо расширить компетенцию имеющихся сотрудников и дать новым сотрудникам, обладающим знаниями в области исследований и разработок, присоединиться к команде, чтобы обеспечить рост Olainfarm“, - подчеркивает Йерунс Вейтесс, председатель правления АО Olainfarm.

В целом прогнозируется, что в 2021 году, в соответствии с целями стратегии, затраты на исследования и разработки составят 10 % от дохода материнской компании Olainfarm. В этом направлении запланированы инвестиции в размере 10,2 млн EUR, которые будут направлены на создание новой рабочей среды и приобретение оборудования, а также на продолжение инвестиций в позиционирование портфеля имеющихся продуктов на новых зарубежных рынках.

20 новых вакансий в области исследований и разработки

“Новые возможности и сильные профессионалы - одна из основ стратегии Olainfarm. Поэтому мы усиливаем существующую команду компании за счет развития лидерских качеств, а также планируем привлечение новых специалистов. Мы ищем потенциальных сотрудников как на местном рынке труда, так и за рубежом. Актуальными будут вакансии химиков и аналитиков, а также высококвалифицированных специалистов в области разработки и развития продуктов. Мы рады, что в это непростое для всех нас время мы сможем создать новые рабочие места“, - говорит Эвита Осите, директор департамента кадров АО Olainfarm.

В настоящее время департамент развития Olainfarm переживает кардинальные изменения - команду пополнят 20 новых специалистов: химики и технологи органического синтеза, аналитики и фармацевты-технологи, технологи разработки аналитических методов и готовых форм.

В целом в этом году в команде разработчиков будет около 80 профессионалов различных специальностей, которым предоставлен широкий спектр возможностей для профессионального роста. Список новых вакансий уже в ближайшее время будет опубликован на сайте компании, и подать заявку могут все желающие.

Рост сотрудников - основа развития компании

“Olainfarm Group является крупным работодателем и входит в ТОП-30 латвийских работодателей. Мы продолжаем инвестировать в обучение и развитие сотрудников. В этом году запущена программа развития “Лидерство 21“, в рамках которой ведущие сотрудники Olainfarm на протяжении всего года на примере различных модулей будут обсуждать такие актуальные темы, как постановка целей, выбор приоритетов, создание команды и мотивация, управление изменениями, а также личное и коллегиальное развитие“.

“Мы понимаем, что движущей силой любой стратегии является человек - лидер, который способен не только добиваться собственных результатов, но и формировать, развивать и мотивировать свою команду делать это вместе с ним. “Лидерство 21“ - это не стандартизированная программа обучения, особое внимание в ней уделяется нашим опытным специалистам, которые в ходе обсуждений, выполнения практических заданий и обмена опытом получают еще больше инструментов для работы и приобретают знания о последних тенденциях в управлении“, - добавляет Эвита Осите.