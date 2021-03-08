В Латвии выросли потребительские цены

При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в феврале снизился на 0,2% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

В феврале 2021 года по сравнению с январем цены на товары выросли на 0,6%, услуги подешевели на 0,1%. По сравнению с февралем прошлого года цены на товары снизились на 0,7%, цены на услуги увеличились на 0,9%.

Наиболее существенное влияние на изменение цен в феврале этого года по сравнению с январем оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом, продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, товары и услуги для отдыха и культуры, медицину, а также снижение цен на одежду и обувь.

За месяц средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки вырос на 0,7%. Наиболее значительно выросли цены на свежие овощи (+15%), в основном огурцы и помидоры. Подорожали также свинина (+5,8%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1%), кофе (+1,2%), оливковое масло (+5,4%) и свежие фрукты (+0,8%). За счет акций снизились цены на мясо птицы (-5%), шоколад (-5,1%), кондитерские изделия (-1,9%), хлеб (-0,6%) и молоко (-1,1%).

Средний уровень цен на одежду и обувь в феврале снизился на 1,4%.

В группе бытовой техники цены за месяц выросли на 1,1%. Подорожали мебель, средства для уборки и ухода за домом, текстиль для дома и посуда.

В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц увеличился на 0,4%, что в основном было связано с ростом цен на фармацевтическую продукцию и услуги врачей-специалистов.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц вырос на 2,1%. Топливо подорожало на 5,1%, в том числе дизельное топливо - на 5,7%, бензин - на 4,4%, автогаз - на 3,8%. Подешевели техническое обслуживание и ремонт личного транспорта.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за месяц в среднем на 0,5%. Подорожали цветы, подешевели корм и игрушки для домашних животных.

В других потребительских группах самый значительный рост цен в течение месяца пришелся на тепловую энергию, в то же время снижались цены на аренду жилья, дошкольное образование, средства личной гигиены и косметические товары.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года оказало падение цен на товары и услуги, связанные с жильем, транспортом, одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки, а также рост цен на услуги отдыха, культуры и медицины.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 0,4%. Наиболее существенно снизились цены на мясо и мясные продукты (-3%), в том числе на мясо птицы (-11,1%), свинину (-1,3%), вяленое, соленое или копченое мясо (-0,5%). Также снились цены на кондитерские изделия (-1,5%), картофель (-8,1%), свежую и охлажденную рыбу (-7,2%), масло (-3,7%), фруктовые и овощные соки (-2,9%). Подорожали йогурт (+6,9%), молочные продукты (+2,8%), кофе (+3,2%), сухие завтраки (+12,8%), гречка (+14%) и растительное масло (+7,5%).

Средний уровень цен на одежду и обувь за год снизился на 1,5%. Цены на обувь снизились в среднем на 5,7%, на одежду - на 0,7%.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, за год снизились на 2,7%. За год подешевели тепловая энергия, аренда жилья, твердое топливо, природный газ, электроэнергия. Подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья, материалы для обслуживания и ремонта жилья.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 2,6%. Повысились цены на услуги стоматологов и врачей-специалистов. Дешевле стали фармацевтические продукты, в основном компенсируемые лекарства.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 1,2%, в основном за счет снижения цен на топливо на 4,7%. Цены на дизельное топливо упали в среднем на 5,5%, на бензин - на 3,5%, на автогаз - на 5,3%. Из-за ограничений снизился средний уровень цен на пассажирский воздушный транспорт, но дороже стали перевозки пассажиров по автодорогам.

На 2,8% снизились за год цены в группе отдыха и культуры. В течение года подорожали компьютеры, цветы, книги, абонентская плата за ТВ.