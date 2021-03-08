Министерству образования в этом году требуется 46,4 млн евро. Куда им столько?

18,2 млн евро требуется на инфраструктуру профессиональных училищ в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Лиепае и Кулдиге. Создание инфраструктуры профессиональных школ повысит престиж этих учебных заведений, позволит развивать профессиональные школы как центры передового опыта и инноваций, модернизировать учебные мастерские, студенческие гостиницы и многофункциональные залы для обеспечения учебного процесса.

Всего в этих школах обучается более 11 200 учащихся, что обеспечивает получение востребованного рынком среднего профессионального образования на всей территории Латвии.

9,1 млн евро требуется на развитие инфраструктуры Латвийского университета. Из них 6,4 млн евро необходимо на развитие Дома технологий в Торнякалнсе, 2,7 млн евро - на создание Латвийского центра стартапов и инноваций.