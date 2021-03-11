Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Уникальный судебный процесс в Латвии: суд определил право сырка Kārums на оранжевый цвет

ФОТО: Пресс-фото

10 марта латвийское предприятие по переработке молочной продукции Food Union решением Рижского окружного суда защитило свои права на оранжевый цвет упаковки сырка торговой марки Kārums, что дает исключительное право использовать этот цвет в упаковках для сырка, выяснил портал TVNET .

В споре о регистрации цветного товарного знака, принадлежащего AS Rīgas piena kombināts (группа Food Union), суд признал, что творожные сырки торговой марки Kārums идентифицируются не только по названию, но и по цвету.

Это первая успешная регистрация цвета в качестве товарного знака в Латвии и одна из немногих в мире.

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"Постановление Суда, по сути, подтверждает, что сырок = Kārums = оранжевый цвет. Оранжевый цвет присутствует в сырках Kārums с момента их создания и на протяжении десятилетий зарекомендовал себя как важная часть идентификации любимого и известного сырка Kārums наряду с названием и неизменным вкусом. Это, несомненно, исторический момент в латвийской юриспруденции и бренд-менеджменте, но он особенно важен для нашей команды. Это признание их вклада в развитие бренда на протяжении нескольких лет и подтверждение того, что мы можем защитить его всеми способами", - подчеркивает Ирена Холодная, глава Food Union в Латвии.

Суд установил, что товарный знак оранжевого цвета долгое время и интенсивно использовался на латвийском рынке в связи с продуктамиKārums и получил высокую оценку среди потребителей и специалистов по бренду.

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Суд принял во внимание как результаты представленного опроса потребителей, так и информацию об объемах продаж продукции Kārums, а также о рекламной и маркетинговой деятельности.

Rīgas piena kombināts подала на регистрацию в качестве товарного знака в Латвии оттенок оранжевого цвета продуктов бренда Kārums в 2017 году. Против его регистрации возражали и подали в суд иск производители Tukuma Piens и Preiļu Siers.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и признал недействительной регистрацию товарного знака.

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Однако суд апелляционной инстанции принял противоположное решение, признав, что данный товарный знак приобрел отличительные черты в восприятии латвийских потребителей в отношении именно творожных сырков бренда Kārums.

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