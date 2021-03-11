Уникальный судебный процесс в Латвии: суд определил право сырка Kārums на оранжевый цвет

В споре о регистрации цветного товарного знака, принадлежащего AS Rīgas piena kombināts (группа Food Union), суд признал, что творожные сырки торговой марки Kārums идентифицируются не только по названию, но и по цвету.

Это первая успешная регистрация цвета в качестве товарного знака в Латвии и одна из немногих в мире.

"Постановление Суда, по сути, подтверждает, что сырок = Kārums = оранжевый цвет. Оранжевый цвет присутствует в сырках Kārums с момента их создания и на протяжении десятилетий зарекомендовал себя как важная часть идентификации любимого и известного сырка Kārums наряду с названием и неизменным вкусом. Это, несомненно, исторический момент в латвийской юриспруденции и бренд-менеджменте, но он особенно важен для нашей команды. Это признание их вклада в развитие бренда на протяжении нескольких лет и подтверждение того, что мы можем защитить его всеми способами", - подчеркивает Ирена Холодная, глава Food Union в Латвии.

Суд установил, что товарный знак оранжевого цвета долгое время и интенсивно использовался на латвийском рынке в связи с продуктамиKārums и получил высокую оценку среди потребителей и специалистов по бренду.

Суд принял во внимание как результаты представленного опроса потребителей, так и информацию об объемах продаж продукции Kārums, а также о рекламной и маркетинговой деятельности.

Rīgas piena kombināts подала на регистрацию в качестве товарного знака в Латвии оттенок оранжевого цвета продуктов бренда Kārums в 2017 году. Против его регистрации возражали и подали в суд иск производители Tukuma Piens и Preiļu Siers.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и признал недействительной регистрацию товарного знака.