Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Rail Balticа получит от ЕС значительное дополнительное финансирование

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Железнодорожный проект стран Балтии Rail Balticа получит от ЕС значительное дополнительное финансирование, сообщило в пятницу финское агентство STT.

По данным STT, на переговорах между органами ЕС достигнуто политическое соглашение по фонду соединения Европы (CEF), поддерживающему проекты в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий.

В рамках переговоров Rail Balticа гарантированы возможности получения дополнительных средств от блока.

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