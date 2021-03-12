Rail Balticа получит от ЕС значительное дополнительное финансирование
Железнодорожный проект стран Балтии Rail Balticа получит от ЕС значительное дополнительное финансирование, сообщило в пятницу финское агентство STT.
Железнодорожный проект стран Балтии Rail Balticа получит от ЕС значительное дополнительное финансирование, сообщило в пятницу финское агентство STT.
По данным STT, на переговорах между органами ЕС достигнуто политическое соглашение по фонду соединения Европы (CEF), поддерживающему проекты в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий.
В рамках переговоров Rail Balticа гарантированы возможности получения дополнительных средств от блока.