Видео ⟩ Кариньш: приостановить использование вакцин AstraZeneca - это ответственное решение

В пресс-конференции принимали участие: премьер-министр Кришьянис Кариньш,

министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

представитель SPKC Юрий Перевощиков.

Кариньш: приостановить использование вакцин AstraZeneca - это ответственное решение

Приостановка вакцинации вакцинами AstraZeneca в Латвии - это ответственное решение, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) СМИ во вторник, 16 марта.

Кариньш отметил, что вопрос о вакцинах AstraZeneca поднимается на европейском уровне, и латвийские эксперты также рекомендовали "приостановить" использование этих вакцин.

По словам премьер-министра, приостановка использования вакцин AstraZeneca - "понятная мера". В то же время он выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств вскоре прояснит этот вопрос, чтобы процесс вакцинации возобновился полным ходом.

Премьер-министр добавил, что, хотя он сам был вакцинирован вакциной AstraZeneca и не заметил каких-либо побочных эффектов, он считает, что ее безопасность следует проверить, прежде чем рекомендовать ее дальнейшее использование. 1

Как сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

Павлютс снизил целевое количество привитых людей на эту неделю до 4000 человек

В связи с решением Латвии о временной приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca целевое количество привитых людей на эту неделю снижено до 4000 человек, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

Ранее планировалось на этой неделе вакцинировать в среднем по 3000 человек в день.

15 марта Латвия получила 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а 19 марта ожидается поставка 2400 доз вакцины AstraZeneca, объем которой уменьшен с изначально запланированных 15 400 доз. 21 марта планируется получить 16 800 доз вакцины Moderna.

Согласно предоставленной Павлютсом информации, сейчас в Латвии хранятся 26 794 дозы вакцины AstraZeneca, которые еще не использованы или зарезервированы для второй прививки. 1

"Мы надеемся, что еще на этой неделе, получив дополнительную информацию от Европейского агентства лекарственных средств и тех стран, которые проводят расследование, сможем возобновить вакцинацию вакциной AstraZeneca", - подчеркнул министр.

Павлютс: противники вакцинации активно распространяют свои печатные материалы

Противники вакцинации от Covid-19 активно распространяют свои печатные материалы, в том числе бросая их в почтовые ящики людей, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В этой связи министр подчеркнул значение коммуникации для опровержения недостоверной информации о вакцинации, которая циркулирует в обществе.

"Необходимо обеспечить официальную, правдивую информацию о вакцинации", - заявил Павлютс. 1

Часть жителей Латвии не пользуется интернетом на ежедневной основе, не слушает радио и не смотрит латвийское телевидение, другие просто не следят за официальными новостями, поэтому необходимы также печатные информационные материалы, сказал министр.

Чтобы люди могли принять решение на основе фактов, а не слухов и ложных новостей, планируется издать газету о вакцинации, которую получат около 850 тыс. домохозяйств по всей стране. Расходы на газету составят около 100 тыс. евро.

Напомним, Кабинет министров сегодня продолжает обсуждение изменений для улучшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением Covid-19.

На прошлой неделе Кабинет министров принял решения только в отношении половины планируемых изменений, а оставшиеся вопросы будут рассмотрены сегодня.

На прошлой неделе правительство поддержало предложение, предусматривающее ужесточение условий очной работы в госуправлении и учреждениях самоуправлений, а также переход на дистанционную работу всех сотрудников, которым это позволяет специфика деятельности.

Кабинет министров разрешил в наиболее безопасных с эпидемиологической точки зрения самоуправлениях проводить школьные занятия на открытом воздухе в группах до 20 человек.

Также было принято решение о том, что люди, отправляющиеся в поездки в третьи страны, по возвращении в Латвию должны за свои деньги сдать тест на Covid-19 и в случае позитивного результата или отказа сдать тест самостоятельно оплатить гостиницу для самоизоляции.