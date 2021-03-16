Видео ⟩ Кариньш: приостановить использование вакцин AstraZeneca - это ответственное решение

В пресс-конференции принимали участие:
- премьер-министр Кришьянис Кариньш,
- министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
- представитель SPKC Юрий Перевощиков.
Кариньш: приостановить использование вакцин AstraZeneca - это ответственное решение
Приостановка вакцинации вакцинами AstraZeneca в Латвии - это ответственное решение, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) СМИ во вторник, 16 марта.
Кариньш отметил, что вопрос о вакцинах AstraZeneca поднимается на европейском уровне, и латвийские эксперты также рекомендовали "приостановить" использование этих вакцин.
По словам премьер-министра, приостановка использования вакцин AstraZeneca - "понятная мера". В то же время он выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств вскоре прояснит этот вопрос, чтобы процесс вакцинации возобновился полным ходом.
Премьер-министр добавил, что, хотя он сам был вакцинирован вакциной AstraZeneca и не заметил каких-либо побочных эффектов, он считает, что ее безопасность следует проверить, прежде чем рекомендовать ее дальнейшее использование.
Как сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.
Павлютс снизил целевое количество привитых людей на эту неделю до 4000 человек
В связи с решением Латвии о временной приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca целевое количество привитых людей на эту неделю снижено до 4000 человек, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.
Ранее планировалось на этой неделе вакцинировать в среднем по 3000 человек в день.
15 марта Латвия получила 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а 19 марта ожидается поставка 2400 доз вакцины AstraZeneca, объем которой уменьшен с изначально запланированных 15 400 доз. 21 марта планируется получить 16 800 доз вакцины Moderna.
Согласно предоставленной Павлютсом информации, сейчас в Латвии хранятся 26 794 дозы вакцины AstraZeneca, которые еще не использованы или зарезервированы для второй прививки.
"Мы надеемся, что еще на этой неделе, получив дополнительную информацию от Европейского агентства лекарственных средств и тех стран, которые проводят расследование, сможем возобновить вакцинацию вакциной AstraZeneca", - подчеркнул министр.
Павлютс: противники вакцинации активно распространяют свои печатные материалы
Противники вакцинации от Covid-19 активно распространяют свои печатные материалы, в том числе бросая их в почтовые ящики людей, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
В этой связи министр подчеркнул значение коммуникации для опровержения недостоверной информации о вакцинации, которая циркулирует в обществе.
"Необходимо обеспечить официальную, правдивую информацию о вакцинации", - заявил Павлютс.
Часть жителей Латвии не пользуется интернетом на ежедневной основе, не слушает радио и не смотрит латвийское телевидение, другие просто не следят за официальными новостями, поэтому необходимы также печатные информационные материалы, сказал министр.
Чтобы люди могли принять решение на основе фактов, а не слухов и ложных новостей, планируется издать газету о вакцинации, которую получат около 850 тыс. домохозяйств по всей стране. Расходы на газету составят около 100 тыс. евро.
Напомним, Кабинет министров сегодня продолжает обсуждение изменений для улучшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением Covid-19.
На прошлой неделе Кабинет министров принял решения только в отношении половины планируемых изменений, а оставшиеся вопросы будут рассмотрены сегодня.
На прошлой неделе правительство поддержало предложение, предусматривающее ужесточение условий очной работы в госуправлении и учреждениях самоуправлений, а также переход на дистанционную работу всех сотрудников, которым это позволяет специфика деятельности.
Кабинет министров разрешил в наиболее безопасных с эпидемиологической точки зрения самоуправлениях проводить школьные занятия на открытом воздухе в группах до 20 человек.
Также было принято решение о том, что люди, отправляющиеся в поездки в третьи страны, по возвращении в Латвию должны за свои деньги сдать тест на Covid-19 и в случае позитивного результата или отказа сдать тест самостоятельно оплатить гостиницу для самоизоляции.
Пока не принято решение по предложению о выделении поддержки в размере 60 евро каждому человеку, вынужденному работать из дома.