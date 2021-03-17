Э-коммерция в фармацевтике — будем ли мы в будущем покупать лекарства в интернете?

“Исторически фармацевтическая промышленность больше полагалась на традиционные модели продаж и маркетинга, уделяя меньше внимания преимуществам э-коммерции. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что возможности и услуги электронной фармацевтики еще недостаточно развиты, и в этой области есть большой потенциал для роста. В то же время сегодняшние реалии, включая аспекты безопасности и улучшение цифровых навыков общества, стали серьезным толчком для развития электронной коммерции в фармацевтической области. Также как это происходит во многих отраслях, пандемия подтолкнула и предприятия группы Olainfarm быстрее двигаться в направлении развития цифровых каналов”, - подчеркивает Милана Белевича, член правления АО Olainfarm.

Значительно инвестируя в процессы дигитализации, предприятия группы Olainfarm развивают онлайн-каналы. Например, в конце прошлого года компания зеленой фармацевтики Silvanols создала интернет-магазин, чтобы широкий ассортимент натуральных продуктов был легко и быстро доступен покупателям по всей Латвии.

“2020 год показал, что ничего "не высечено в камне", и что необходимо уметь адаптироваться к изменениям в мире и реализовывать новые возможности. Интернет-магазин Silvanols создан для людей, которые заботятся о своем здоровье - в первую очередь о его профилактике в долгосрочной перспективе. Мы - инновационная компания, которая сейчас предлагает полный и широкий ассортимент натуральных продуктов также на электронной платформе. Думая глобально, в этом году планируется открытие электронных магазинов в Эстонии и Литве”, - делится своими планами член правления Silvanols и руководитель отдела маркетинга и продаж Артурс Рудмиезис.

В настоящее время мы наблюдаем рост рынка интернет-аптек в Европейском Союзе, особенно популярно покупать лекарства и косметику удаленно в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды и Швейцария. За последний год несколько аптек в Латвии также начали предлагать товары в интернете.

“События 2020 года изменили мышление, привычки и поведение людей. Количество людей, которые регулярно пользуются интернетом и делают покупки в цифровой среде, быстро растет. Мы идем в ногу со временем, и наша цель - создать новый канал продаж, позволяющий клиентам делать покупки, получать услуги и фармацевтическую помощь более удобным, быстрым и безопасным способом. Таким образом, расширяя и круг клиентов, и увеличивая рост объема продаж”, - подчеркивает потенциал электронной коммерции председатель правления Latvijas aptieka Марина Серпова.

Торговля в интернете началась почти 40 лет назад. В то время было трудно представить, что можно будет купить в интернете практически все, от бытовой техники и одежды до продуктов питания, автомобилей и медикаментов.

Tonus Elast, дочерняя компания Olainfarm, которая производит современные и конкурентоспособные медицинские продукты - эластичные медицинские пояса, корректоры осанки, эластичные бинты и повязки, а также женское белье как для беременных женщин, так и для кормящих матерей - решила во второй половине 2020 года начать активную деятельность в области диверсификации рынка. “Наша цель - перенаправить значительные продажи на рынки Европейского Союза и других западных стран. В рамках подготовки к реализации этого шага во второй половине 2020 года была начата масштабная работа по трансформации имиджа компании, пересмотру продуктового портфеля, структурированию, изменению дизайна упаковки, а также работа по улучшению веб-сайта компании и созданию собственной интернет-магазина”, - поясняет председатель правления Tonus Elast Евгений Федянин.