Назван самый желанный работодатель прошлого года
AS Swedbank признан самым желанным работодателем 2020 года, сообщили в компании по подбору персонала в Интернете CV-Online Latvia, организовавшей опрос "Лучший работодатель 2020".
AS Swedbank признан самым желанным работодателем 2020 года, сообщили в компании по подбору персонала в Интернете CV-Online Latvia, организовавшей опрос "Лучший работодатель 2020".
Swedbank третий год подряд получает звание лучшего работодателя. Второе место в рейтинге занимает ритейлер SIA Lidl Latvija, который также получил награду "Рост года", так как за год в рейтинге самых желанных работодателей поднялся на 39 позиций. Латвийский филиал IТ-компании Accenture был признан третьим наиболее желанным работодателем в 2020 году.
В этом году опрос впервые также назвал лучших работодателей в сфере услуг для международного бизнеса. Здесь лучшим работодателем в прошлом году было признано SIA Circle K Business Centre.
Определяя других лидеров бизнес-сектора, которые были наиболее активными на латвийском рынке труда, титул лучшего работодателя в финансовом секторе в 2020 году девятый год подряд получил AS Swedbank, в свою очередь, новичком в пятерке лидеров данной категории является AS Attīstības finanšu institūcija Altum.
Лучший работодатель в секторе транспорта и логистики в 2020 году - латвийская национальная авиакомпания airBaltic - единственная компания в этой категории, которая сохранила свои позиции в этой категории по сравнению с прошлым годом. Оператор мобильной связи SIA Latvijas mobilais telefons был признан лучшим работодателем в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.
Лучшими работодателем в секторе торговли стали SIA Circle K Latvia, SIA Rimi Latvia и SIA Maxima Latvija.
Хотя перевес голосов в первой пятерке снизился, Latvenergo AS удалось защитить титул лучшего работодателя в производственном секторе. AS Lido признано лучшим в сфере общественного питания.
Генеральный директор CV-Online Latvia Айвис Бродиньш признал, что компании, которые пытались найти креативные решения для адаптации к кризисной ситуации и целенаправленно заботились о сохранении внутренней культуры компании, получили более высокий рейтинг.
Опрос "Лучший работодатель 2020" проводится в этом году уже десятый год. В опросе приняли участие почти 15 000 респондентов со всей Латвии.