Назван самый желанный работодатель прошлого года

Swedbank третий год подряд получает звание лучшего работодателя. Второе место в рейтинге занимает ритейлер SIA Lidl Latvija, который также получил награду "Рост года", так как за год в рейтинге самых желанных работодателей поднялся на 39 позиций. Латвийский филиал IТ-компании Accenture был признан третьим наиболее желанным работодателем в 2020 году.

В этом году опрос впервые также назвал лучших работодателей в сфере услуг для международного бизнеса. Здесь лучшим работодателем в прошлом году было признано SIA Circle K Business Centre.

Определяя других лидеров бизнес-сектора, которые были наиболее активными на латвийском рынке труда, титул лучшего работодателя в финансовом секторе в 2020 году девятый год подряд получил AS Swedbank, в свою очередь, новичком в пятерке лидеров данной категории является AS Attīstības finanšu institūcija Altum.

Лучший работодатель в секторе транспорта и логистики в 2020 году - латвийская национальная авиакомпания airBaltic - единственная компания в этой категории, которая сохранила свои позиции в этой категории по сравнению с прошлым годом. Оператор мобильной связи SIA Latvijas mobilais telefons был признан лучшим работодателем в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

Лучшими работодателем в секторе торговли стали SIA Circle K Latvia, SIA Rimi Latvia и SIA Maxima Latvija.

Хотя перевес голосов в первой пятерке снизился, Latvenergo AS удалось защитить титул лучшего работодателя в производственном секторе. AS Lido признано лучшим в сфере общественного питания.

Опрос также выявил наиболее желанных работодателей в регионах - в Курземе это SIA Ventspils nafta termināls, в Зегале - AS Virši-A, в Видземе - AS Cēsu alus, а в Латгалии - AS Latvijas maiznieks.

Генеральный директор CV-Online Latvia Айвис Бродиньш признал, что компании, которые пытались найти креативные решения для адаптации к кризисной ситуации и целенаправленно заботились о сохранении внутренней культуры компании, получили более высокий рейтинг.