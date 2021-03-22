Пн, 22.03.2021
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Начинается вакцинация от Covid-19 людей с хроническими заболеваниями. Что важно знать?

ФОТО: LETA

В понедельник, 22 марта, Министерство здравоохранения провело пресс-конференцию, на которой предоставило информацию о начале вакцинации от Covid-19 следующей приоритетной группы - людей с хроническими заболеваниями.

Видео: Информируют о начале вакцинации от Covid-19 людей с хроническими заболеваниями

Участие в пресс-конференции приняли:

  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • представитель департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане,
  • ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала и
  • семейный врач Айнис Дзалбс.

Вакцинация начинается с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня, 22 марта, планируется начать вакцинацию от Covid-19 пациентов с хроническими заболеваниями, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что это повысит темп вакцинации, который в последние недели замедлился.

Министр сообщил, что на платформе manavakcina.lv и по телефону 8989 на вакцинацию записались 23 тыс. человек, принадлежащих к этой группе, а всего в стране зарегистрировано 166 тыс. человек с хроническими заболеваниями.

Лица с хроническими заболеваниями, которые не могут сами прийти в лечебное учреждение для вакцинации, будут привиты на дому.

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