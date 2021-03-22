Начинается вакцинация от Covid-19 людей с хроническими заболеваниями. Что важно знать?

Видео: Информируют о начале вакцинации от Covid-19 людей с хроническими заболеваниями
Участие в пресс-конференции приняли:
- министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
- представитель департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане,
- ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала и
- семейный врач Айнис Дзалбс.
Вакцинация начинается с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня, 22 марта, планируется начать вакцинацию от Covid-19 пациентов с хроническими заболеваниями, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он отметил, что это повысит темп вакцинации, который в последние недели замедлился.
Министр сообщил, что на платформе manavakcina.lv и по телефону 8989 на вакцинацию записались 23 тыс. человек, принадлежащих к этой группе, а всего в стране зарегистрировано 166 тыс. человек с хроническими заболеваниями.
Лица с хроническими заболеваниями, которые не могут сами прийти в лечебное учреждение для вакцинации, будут привиты на дому.