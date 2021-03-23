А нужна ли помощь? СГД проанализирует обоснованность господдержки одной из отраслей

Она подчеркнула, что во время кризиса Covid-19 строительная отрасль получила из программ государственной поддержки 10,34 млн евро или 7,3% от общей поддержки в размере 140,83 млн евро.

такой объем поддержки строительного сектора в связи с Covid-19 является "сюрпризом" с учетом того, что в этой отрасли не наблюдалось значительного падения оборота,

Она также добавила, что с учетом государственной поддержки, которая была предоставлена для разогрева экономики в период кризиса, в этой отрасли должен наблюдаться рост налоговых платежей. Однако, по данным СГД, в прошлом году строительная отрасль заплатила 249,29 млн евро налогов, что на 22,8% меньше, чем в 2019 году.