Ср, 24.03.2021
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Задача Рижского агентства туризма - привлекать по миллиарду евро инвестиций ежегодно

Туристы в Старой Риге ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Задача Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) - за пять лет выйти на уровень, позволяющий привлекать инвестиции в размере 1 млрд евро в год, заявил руководитель отдела инвестиций департамента развития города Рижской думы Роланд Богданов на пресс-конференции об учреждении агентства.

По количеству туристов в ближайшие годы столица планирует выйти на уровень 80% от уровня 2019 года.

Бюджет агентства составит немногим более 2 млн евро в год и будет состоять из средств, выделенных реорганизованному Рижскому бюро по развития туризма, управлению по иностранным делам и отделу инвестиций и развития, входящему в состав департамента развития города.

В РАИТ будут 32 сотрудника, которые будут работать по трем направлениям - привлечение инвестиций, развитие туризма и популяризация Риги.

Как рассказал на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис, создание РАИТ - одно из предвыборных обещаний, которое давали не только коалиционные, но и оппозиционные партии. Он надеется, что оппозиция также проголосует за создание агентства.

По словам мэра, РАИТ будет не конкурировать с Латвийским агентством инвестиций и развития, а сотрудничать с ним.

Создание агентства не потребует дополнительных средств, поскольку ранее они были выделены упомянутым учреждениям. Сначала будет выбран исполняющий обязанности руководителя РАИТ, который займется созданием агентства, а затем состоится конкурс на должность руководителя.

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