Задача Рижского агентства туризма - привлекать по миллиарду евро инвестиций ежегодно

По количеству туристов в ближайшие годы столица планирует выйти на уровень 80% от уровня 2019 года.

Бюджет агентства составит немногим более 2 млн евро в год и будет состоять из средств, выделенных реорганизованному Рижскому бюро по развития туризма, управлению по иностранным делам и отделу инвестиций и развития, входящему в состав департамента развития города.

В РАИТ будут 32 сотрудника, которые будут работать по трем направлениям - привлечение инвестиций, развитие туризма и популяризация Риги.

Как рассказал на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис, создание РАИТ - одно из предвыборных обещаний, которое давали не только коалиционные, но и оппозиционные партии. Он надеется, что оппозиция также проголосует за создание агентства.

По словам мэра, РАИТ будет не конкурировать с Латвийским агентством инвестиций и развития, а сотрудничать с ним.