Профессор объяснил, почему именно в маленьких магазинах риск заразиться Covid-19 выше

Эксперт пояснил, что, если оценивать только заболеваемость, наименьший риск был бы, если бы все магазины были закрыты, однако в этом случае нужно было бы более широко рассматривать вопрос надзора. Поэтому, по мнению эксперта, вопрос контроля важен при анализе того, в какой ситуации контроль наиболее вероятен.

Брикис пояснил, что в более крупных магазинах есть больше возможностей для контроля, поскольку проще внедрять и обеспечивать соблюдение протоколов и требований безопасности, а в мелких магазинах с этим больше проблем.

"Реализация и контроль - одни из ключевых слов", - добавил Брикис. Он также отметил, с в Германии было принято решение с понедельника закрыть все маленькие магазины.

Профессор добавил, что он дает собственное видение как эксперт, но лица, принимающие решения, должны сделать свой выбор, стоит ли рисковать открывая торговые точки.

Доцент и ведущий исследователь Рижского университета Страдиня Анда Кивите-Уртане согласна с мнением профессора. Она отмечает, что такие выводы сделаны из зарубежной практики, которая подтверждает, что в небольших магазинах сложнее внедрять и контролировать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что приглашенные группой оперативного управления эксперты провели оценку состоящего из четырех шагов плана по смягчению ограничений, разработанного группой оперативного управления, и подчеркнули, что сейчас нельзя существенно смягчать ограничения. Эксперты скептически отнеслись к ослаблению ограничений уже после 6 апреля, поскольку заболеваемость Covid-19 в Латвии по-прежнему очень высока.

Первый предложенный группой оперативного управления шаг предусматривает облегчить организацию образовательного процесса и позволить всем торговцам возобновить работу. Экспертная группа пришла к заключению, что еще рано существенно смягчать ограничения на собрания, в том числе разрешать работу всех торговцев, поскольку это приведет к слишком большому риску распространения Covid-19.