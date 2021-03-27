Видео ⟩ В Латвию пришел новый магазин-дискаунтер: что там происходит и как он повлияет на местный рынок?

В Литве уже работают девять магазинов Mere, планируется открыть магазины этого бренда и в Эстонии. Торговая сеть насчитывает более 2000 магазинов и присутствует также в Германии, Польше, Сербии, Румынии, России, Казахстане, Беларуси. В России, Беларуси и Казахстане торговая сеть работает под брендом "Светофор".

Mere обещает покупателям максимально низкие цены - на 20-30% ниже, чем в любом латвийском магазине. "До 70% ассортимента магазина Mere составят продукты питания: молочные, мясные продукты, овощи, бакалея, полуфабрикаты, приправы, напитки, а 30% - непродовольственные товары: бытовая химия, промышленные товары, товары для дома и сезонные предложения", - ранее сообщил руководитель по развитию магазинов торговой сети Mere в Латвии Артем Волков.

Магазины сети Mere являются одновременно и складами, где осуществляется продажа товаров с паллет, добавил он. 12

Как убедился портал Apollo.lv, утром 25 марта в первый в Латвии магазин крупной компании розничной торговли Mere выстроилась очередь. Вот что рассказали встреченные в ней:

"Узнал от знакомых, пришел посмотреть и купить продукты и гигиенические товары".

"Ждала чего-то больше, не скажу, что было плохо, но и не вау, цены как цены, что-то дешевле, что-то дороже, для Латвии - нормально".

"Я первый раз, стало интересно. Знала, что дешевле. (...) Машину некуда поставить, очередь длинная, час стоять придется...".

Видео: Очередь в магазин Mere и комментарии покупателей (утро 25 марта)

ООО Latprodukti, представляющее сеть Mere в Латвии, планирует открыть в Латвии сеть магазинов и ищет помещения под аренду. Площадь магазинов составит 800-1200 кв. м.

На вопрос, играет ли роль страна происхождения продаваемых в магазине товаров, Волков подчеркнул, что Mere больше интересуют приемлемое качество и цена. "Сейчас много товаров из Евросоюза, в том числе из Латвии, Литвы и Эстонии", - сказал представитель сети.

Как приход Mere на латвийский рынок повлияет на конкуренцию в розничной торговле в Латвии?

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что приход российского ритейлера в Латвию минимально повлияет на конкуренцию, поскольку в настоящее время открыт лишь один магазин. "Исходя из опыта, как было в Польше, где Mere также распространился, они открывали по одному магазину в год, так что это ничего существенно не меняет", - подчеркнул Данусевич в беседе с порталом Apollo.lv, добавив, что новый магазин перераспределит покупателей только локально.

Он отметил, что сам еще не был в новом магазине, поэтому не может судить о ценах, но знает, что там все время выстраивается очередь. "До сих пор таких магазинов в Латвии не было, и людям интересно их посетить, и, наверно, там выгодно делать покупки", - предположил Данусевич.