Видео ⟩ В Латвию пришел новый магазин-дискаунтер: что там происходит и как он повлияет на местный рынок?

13 марта в Риге на ул. Спилвес, 24а, открылся первый магазин крупной компании розничной торговли Mere. С самого дня открытия практически каждый день здесь выстраиваются очереди желающих закупиться. С целью выяснить, откуда такая сила притяжения к этому магазину, туда отправилась и журналист портала Apollo.lv.
В Литве уже работают девять магазинов Mere, планируется открыть магазины этого бренда и в Эстонии. Торговая сеть насчитывает более 2000 магазинов и присутствует также в Германии, Польше, Сербии, Румынии, России, Казахстане, Беларуси. В России, Беларуси и Казахстане торговая сеть работает под брендом "Светофор".
Mere обещает покупателям максимально низкие цены - на 20-30% ниже, чем в любом латвийском магазине. "До 70% ассортимента магазина Mere составят продукты питания: молочные, мясные продукты, овощи, бакалея, полуфабрикаты, приправы, напитки, а 30% - непродовольственные товары: бытовая химия, промышленные товары, товары для дома и сезонные предложения", - ранее сообщил руководитель по развитию магазинов торговой сети Mere в Латвии Артем Волков.
Магазины сети Mere являются одновременно и складами, где осуществляется продажа товаров с паллет, добавил он.
ООО Latprodukti, представляющее сеть Mere в Латвии, планирует открыть в Латвии сеть магазинов и ищет помещения под аренду. Площадь магазинов составит 800-1200 кв. м.
На вопрос, играет ли роль страна происхождения продаваемых в магазине товаров, Волков подчеркнул, что Mere больше интересуют приемлемое качество и цена. "Сейчас много товаров из Евросоюза, в том числе из Латвии, Литвы и Эстонии", - сказал представитель сети.
Как приход Mere на латвийский рынок повлияет на конкуренцию в розничной торговле в Латвии?
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что приход российского ритейлера в Латвию минимально повлияет на конкуренцию, поскольку в настоящее время открыт лишь один магазин. "Исходя из опыта, как было в Польше, где Mere также распространился, они открывали по одному магазину в год, так что это ничего существенно не меняет", - подчеркнул Данусевич в беседе с порталом Apollo.lv, добавив, что новый магазин перераспределит покупателей только локально.
Он отметил, что сам еще не был в новом магазине, поэтому не может судить о ценах, но знает, что там все время выстраивается очередь. "До сих пор таких магазинов в Латвии не было, и людям интересно их посетить, и, наверно, там выгодно делать покупки", - предположил Данусевич.
На вопрос, какие у латвийских сетей магазинов есть конкурентные преимущества перед Mere, Данусевич отметил, что однозначное преимущество - это "знакомый бренд, которому доверяют люди". Он также обратил внимание на важность регулярных акций и надежность продаваемых продуктов. "Сети магазинов также имеют различия - есть сети, которые предлагают больше товаров с восточных рынков, которые относительно дешевле, но иногда более высокого качества, чем товары крупных и глобальных сетей. Каждая сеть имеет свои преимущества", - говорит он, добавляя, что от выхода Mere на рынок не стоит ожидать молниеносного взрыва.
"Вероятно, что, как и в Польше, будут отдельные торговые точки, где по хорошей цене будут продаваться товары, которые обычно закупают оптом".
Говоря о непродовольственных товарах, ассоциация очень недовольна "непоследовательностью правительства и незаконными решениями из-за того, что магазины слишком долго держат закрытыми", - указал Данусевич.
"Если мы посмотрим на европейскую практику, магазины обычно закрывают на три-четыре недели, а затем открывают. 18 декабря нам обещали, что они будут закрыты на три недели, что было приемлемо и законно, но вот уже четвертый месяц подряд магазины по-прежнему не работают, хотя мы обсуждали с эпидемиологами условия, при которых мы могли бы работать.
Это решение нам совершенно непонятно, и тот факт, что каждый день мы откладываем открытие магазинов, представляет большую угрозу для устойчивой торговли и эпидемиологической безопасности в целом.
Чем позже они откроются, тем больше у людей будет потребность идти в магазин в день открытия", - считает Данусевич.
Президент ассоциации указывает, что компенсации мелким торговцам в кризис Covid-19 неоправданно низкие - ассоциация представила предложения в Министерство экономики и ожидает, что министерство объяснит, какие будут механизмы поддержки для малых предпринимателей. "Это, конечно, грозит банкротством, особенно для магазинов непродовольственных товаров, где есть сильная сезонность: логично, что вы не будете покупать зимнюю обувь летом. (...)
Можно сказать, что отрасль находится в состоянии серьезного кризиса. Вопрос в том, рухнем мы или выживем", - убежден Данусевич.
Торговцы обеспокоены тем, что "правительство предоставило 182 миллиона евро в виде пособий семьям, не считая пенсионеров, но нет возможности потратить эти деньги в местных магазинах". Данусевич добавляет, что не менее 80% интернет-магазинов - это иностранные торговцы, поэтому "эти деньги не подогревают местную экономику и производителей, а выводятся на зарубежные рынки".
Правительство обещает открыть магазины после 6 апреля, но у министров разные мнения, подчеркивает Данусевич. Он повторяет, что "чем дольше закрыты магазины, тем больше людей страдает, и чем теплее погода, тем активнее становятся люди".
"Люди психологически хотят купить себе что-то новое или необходимое - с этим нельзя бороться, это просто нужно понять и сделать так, чтобы это было наиболее безопасно для государства".