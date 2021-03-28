В Вильнюсском регионе почти 80% зарегистрированных случаев Covid-19 - британский штамм

Отмечается, что мутация британского коронавируса B.1.1.7 уже преобладает в Вильнюсском регионе, где с этим штаммом связано до 80% всех зарегистрированных случаев. По словам представителей Департамента здравоохранения Литвы, тревожные признаки наблюдаются и в других регионах страны. В Каунасе, Клайпеде и Шяуляе до 40 процентов случаев имеют британское происхождение.

Минздрав Литвы указывает, что, по предварительным данным, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в июне.

Представитель министерства здравоохранения Лукас Галкус говорит, что все будет зависеть от количества полученных прививок и от того, насколько активно люди будут вакцинированы.

Напомним, что за минувшие сутки в Литве подтверждено 412 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки в Литве проведено 6026 молекулярных тестов и 1108 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 000 жителей составил 305,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%.