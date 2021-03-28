Опрос: 46% жителей Латвии поддерживают изъятие из обращения монет по 1 и 2 евроцента

По сравнению с 2020 годом удельный вес тех, кто поддерживает изъятие из оборота монет по 1 и 2 цента, увеличился на 19 процентных пунктов, а тех, кто считает, что монеты этих номиналов нужно оставить, - на 2 процентных пункта.