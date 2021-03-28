Вс, 28.03.2021
Тот факт, что каждый день мы откладываем открытие магазинов, представляет большую угрозу для устойчивой торговли и эпидемиологической безопасности в целом. Чем позже они откроются, тем больше у людей будет потребность идти в магазин в день открытия. Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев
Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

Опрос: 46% жителей Латвии поддерживают изъятие из обращения монет по 1 и 2 евроцента

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

46% жителей Латвии поддерживают изъятие из обращения монет по 1 и 2 евроцента, свидетельствуют данные "Платежного радара" Банка Латвии.

Противоположного мнения придерживаются 48% населения.

По сравнению с 2020 годом удельный вес тех, кто поддерживает изъятие из оборота монет по 1 и 2 цента, увеличился на 19 процентных пунктов, а тех, кто считает, что монеты этих номиналов нужно оставить, - на 2 процентных пункта.

Значительно уменьшился удельный вес жителей, у которых нет точки зрения по этому вопросу - с 27% в 2020 году до 6% в этом году.

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательской компанией Latvijas fakti.

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