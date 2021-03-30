В Вентспилсе на один день откроется первый в Латвии крупный пункт вакцинации от Covid-19

Его цель - проверка процесса массовой вакцинации в действии, чтобы применить полученные выводы в остальных 22 крупных пунктах вакцинации по всей Латвии, которые откроются, как только будет получено достаточное количество вакцин.

Пункт вакцинации находится в доме спорта Centrs и организован Северокурземской региональной больницей. За день здесь может быть привито свыше 1000 человек. В понедельник на прививку в пункте было записано более 300 человек.

В пункте будет тестироваться поток пациентов, соблюдение эпидемиологических требований и другие детали процесса, сообщила представитель Северокурземской больницы.