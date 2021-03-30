Латвия начнет выплату пособий в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью с 1 апреля

Первыми эту поддержку получат люди, которые получают пенсию, пособия или компенсации - 5 апреля. Остальные выплаты будут произведены до 26 апреля, отмечает министр.
Единовременное пособие в размере 200 евро в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным из-за распространения Covid-19, будет предоставлено:
- получателям пенсии по возрасту,
- пенсии по инвалидности
- пенсии по потере кормильца.
- получателям компенсации по потере трудоспособности
- получателям государственного пособия социального обеспечения.
Дополнительное единовременное пособие в размере 200 евро будет выплачиваться получателям пособия по уходу за ребенком инвалидностью или пособия для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.
На выплату пособий получателям специального пособия по уходу из средств для непредвиденных случаев будет выделено 3,8 млн евро, а на выплату пособий получателям пенсий, компенсаций и государственного пособия соцобеспечения - 108,7 млн евро. Планиурется, что Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплатит единовременное пособие всем указанным в законопроекте целевым группам без дополнительного заявления от этих лиц в апреле этого года.
Люди, которым пенсия, возмещение или пособие будут назначены в период с 1 марта до окончания чрезвычайного положения, VSAA выплатит единовременное пособие в течение 30 дней, подачи отдельного заявления на получение пособия не требуется.