Латвия начнет выплату пособий в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью с 1 апреля

Первыми эту поддержку получат люди, которые получают пенсию, пособия или компенсации - 5 апреля. Остальные выплаты будут произведены до 26 апреля, отмечает министр.

Единовременное пособие в размере 200 евро в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным из-за распространения Covid-19, будет предоставлено:

получателям пенсии по возрасту,

пенсии по инвалидности

пенсии по потере кормильца.

получателям компенсации по потере трудоспособности

получателям государственного пособия социального обеспечения.

Дополнительное единовременное пособие в размере 200 евро будет выплачиваться получателям пособия по уходу за ребенком инвалидностью или пособия для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.

На выплату пособий получателям специального пособия по уходу из средств для непредвиденных случаев будет выделено 3,8 млн евро, а на выплату пособий получателям пенсий, компенсаций и государственного пособия соцобеспечения - 108,7 млн евро. Планиурется, что Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплатит единовременное пособие всем указанным в законопроекте целевым группам без дополнительного заявления от этих лиц в апреле этого года.