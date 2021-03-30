Вт, 30.03.2021
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Владимир Путин

Латвия начнет выплату пособий в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью с 1 апреля

Иллюстративное фото ФОТО: thodonal88, Shutterstock.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) начнет выплату пенсионерам и людям с инвалидностью единовременного пособия в размере 200 евро с 1 апреля, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича на своей страничке в Twitter.

Первыми эту поддержку получат люди, которые получают пенсию, пособия или компенсации - 5 апреля. Остальные выплаты будут произведены до 26 апреля, отмечает министр.

Единовременное пособие в размере 200 евро в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным из-за распространения Covid-19, будет предоставлено: 

  • получателям пенсии по возрасту,
  • пенсии по инвалидности
  • пенсии по потере кормильца.
  • получателям компенсации по потере трудоспособности
  • получателям государственного пособия социального обеспечения.

Дополнительное единовременное пособие в размере 200 евро будет выплачиваться получателям пособия по уходу за ребенком инвалидностью или пособия для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.

На выплату пособий получателям специального пособия по уходу из средств для непредвиденных случаев будет выделено 3,8 млн евро, а на выплату пособий получателям пенсий, компенсаций и государственного пособия соцобеспечения - 108,7 млн евро. Планиурется, что Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплатит единовременное пособие всем указанным в законопроекте целевым группам без дополнительного заявления от этих лиц в апреле этого года.

Люди, которым пенсия, возмещение или пособие будут назначены в период с 1 марта до окончания чрезвычайного положения, VSAA выплатит единовременное пособие в течение 30 дней, подачи отдельного заявления на получение пособия не требуется.

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