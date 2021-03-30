Единовременные пособия по 500 и 200 евро: возможно ли получить оба? Важные детали

Что происходит в таких случаях - единовременные пособия суммируются или нет?

Важно знать:

- Если ребенок, за которого назначена пенсия по потере кормильца (или компенсация по случаю потери кормильца, или государственное социальное пособие в случае потери кормильца), получил пособие в размере 500 евро, единовременное пособие в размере 200 евро не выплачивается.

- Если ребенку, за которого выплатили пособие в размере 500 евро, назначен особый уход, пособие в размере 200 евро будет выплачиваться в дополнение к пособию по особому уходу.

- Если появляется право получить 500 евро за ребенка, когда пособие как получателю пенсии по потере кормильца (или компенсации по случаю потери кормильца, или государственного социального пособия в случае потери кормильца) в размере 200 евро уже выплачено, пособие на ребенка в размере 500 евро уменьшается на уже выплаченные 200 евро.

- Если пенсия по потере кормильца (или компенсация по случаю потери кормильца, или государственное социальное пособие в случае потери кормильца) выплачивается за нескольких детей, каждому ребенку будет выплачено пособие в размере 200 евро, если за этого ребенка не было выплачено 500 евро.