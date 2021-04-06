Исследование: "Спутник" может быть менее эффективен против южноафриканского штамма коронавируса

Ученые подсчитали, что нейтрализующая активность "Спутника" против южноафриканского штамма B.1.351 в исследованных сыворотках снижается в 6,1 раза, а против штамма с мутацией в E484K - в 2,8 раза. В одном случае, согласно исследованию, нейтрализующая реакция против B.1.351 вообще не осуществилась, в семи случаях она была сниженной и лишь в четырех - полноценной.

"Устойчивость "Спутника" к наиболее проблемному южноафриканскому штамму оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer по данным это же статьи", - говорит представитель РФПИ. В статье для сравнения приводятся результаты эксперимента с сыворотками привитых вакцинами Moderna и BioNTech, которые показали снижение нейтрализации в 6,5-8,6 раз.

Ученые отмечают, что сыворотки дали качественно разные ответы нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. При этом против британского варианта коронавируса российская вакцина оказалась так же эффективна, как и против изначального штамма, пишут ученые.

Авторы подчеркивают, что "Спутник", вероятно, сохранит высокую эффективность в предотвращении тяжелой формы Covid-19 даже в случае штамма из ЮАР.

"Вакцина "Спутник" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов, - подчеркивает представитель РФПИ. - Только в дополнительном тесте, в котором использовался не живой коронавирус SARS-Cov-2, а суррогатный вирус везикулярного стоматита (ученые использовали этот вирус как основу, куда кодировали S-белок коронавируса - Би-би-си), авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутник V" по отношению к южноафриканскому варианту".

В работе указано, что один из ее основных авторов Джереми Камил является консультантом BioNTech по вопросам мутаций коронавируса. В РФПИ считают "странным", что в работе не приведены данные такого же теста для вакцины Pfizer. "Невозможно поверить, что это сделано случайно", - заявил представитель РФПИ.

Русская служба Би-би-си направила Камилу запрос относительно конфликта интересов. Ученый ответил, что пока "не получил ни цента" от BioNTech. "Они просто пригласили меня работать в "экспертной группе", чтобы консультировать их, как обновить их вакцины для борьбы с вариантами коронавируса, и я согласился на эту должность. Группа пока не собиралась [для обсуждения]", - уточнил Камил в ответ на запрос.

"Я хотел бы отметить, что доктор Бенхур Ли отклонил такое же приглашение от BioNTech, и он является ответственным автором, а сыворотки он получил от доктора Перадонес (соавтор статьи из министерства здравоохранения Аргентины), и именно он и его великолепная команда проводили расчеты. Моя роль заключалась в том, чтобы подстегивать [работу] и помогать его команде добавлять спайковый белок вариантов B.1.351 и B.1.1.7, и делать другие единичные замены", - заявил ученый.